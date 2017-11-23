Астановитесь!

Требую немедленно прекратить шельмовать развитые антикоррупционные органы европейского государства. Астановитесь, гниды! Что вы, мерзавцы, делаете?! Вчера посмотрел заседание антикоррупционного комитета под руководством агента ГРУ Соболева. Блин, потерял веру в человечество вообще и в три-четыре органа со странной аббревиатурой в частности. Кто мне возместит ущерб? Главное, сидят эти антикоррупционеры и публично друг друга обливают дерьмом на фоне улюлюкающих агентов Кремля. Сытник с носака зарядил Корчак, хотя она и девочка. Ну как девочка… Пол такой. Гройсман же говорит, что надо больше баб в правительство и парламент. Вот они и появились.



Голос такой, главное, противный. Мне лично больше нравится голос Марины Тимошенко. То есть, сорри, Порошенко. Один в один с Юлей. Все же слушали легендарное поздравление гаранта? Аж мурашки по коже. У Корчак голос децибелов на восемьдесят. Перекричала Артема. А Назару Холодницкому прямо на комитет скорую вызвали. Увезли под капельницу с диагнозом «хроническое переутомление». Люди буквально горят на работе, коррупцию искореняют, деньги Януковича килограммами вывозят, а потом что? Потом собираются в одном месте и друг друга по матери. Как так?!



Вы, б...ть, знаете, скольких усилий мне стоило хотя бы запомнить все эти антикоррупционные органы с их бессмысленными сокращениями? Национальное антикоррупционное бюро Украины – носки по десять евро, рюкзаки, спортивные костюмы, Сытник, вмешательство в выборы американского президента, «насосала не насосала, а декларировать надо». Специализированная антикоррупционная прокуратура – Холодницкий, «не девица красная», «надо разобраться, кто бегает каждый день в АП». Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – баба с визгливым голосом, электронное декларирование, сайт сделали три голодных студента за еду, он виснет, двести тысяч гривен премии.



Только-только начала вырисовываться общая эпическая картина борьбы с коррупцией, как бац! Начали, с...ки, возбуждать друг против друга уголовные дела, пидозрами швыряться, оскорблять, унижать и меряться достоинствами. Не проходит и дня, чтобы кто-то не накинул дерьма то на Сытника, то на Холодницкого, то на Корчак, то на них всех



Венгрия, б…ть, заблокировала проведение заседания НАТО, поскольку тупо ненавидит Украину. Мы должны сплотиться в один мощный кулак и провести деоккупацию Польши, Венгрии, Чехии и Румынии. Как минимум. «Джавелины» будут очень кстати, поскольку без «инструмента» нельзя

Только-только начала вырисовываться общая эпическая картина борьбы с коррупцией, как бац! Начали, с...ки, возбуждать друг против друга уголовные дела, пидозрами швыряться, оскорблять, унижать и меряться достоинствами. Не проходит и дня, чтобы кто-то не накинул дерьма то на Сытника, то на Холодницкого, то на Корчак, то на них всех. И, главное, еще два антикоррупционных депутата подливают ослиной мочи в разгорающийся антикоррупционный пожар. Открыто обращаюсь к верховному главнокомандующему: призовите к порядку своих «посипак» Найема и Лещенко! Они порочат честь и достоинство строителей развитого антикоррупционного общества, а также честное имя блока, который носит ваше имя. Щас проржусь и продолжу. Доколе?!Вы хоть понимаете, что Путин каждый день ржет в кабинете, наблюдая за тем, как борьба с коррупцией превратилась в войну антикоррупционных органов? На чью мельницу вы, подонки, льете свою никчемную воду?Главное, еще ГПУ подключилась и стала открывать на всех антикоррупционеров дела. Начиная с тех, кто возглавляет органы, и заканчивая Лещенко. Тут вообще запахло эпик-фейлом. Единственный выход – посадить всех, затем выпустить с красивыми ножными браслетами и присоединиться к митингу Саакашвили, агитирующего за срочное создание антикоррупционного суда. Мне кажется, кое-кто очень погорячился, создавая НАБУ, НАПК, САП. И продолжает горячиться, поскольку у ГПУ отобрали следствие и теперь этим занимается ГБР. Оно же ДБР. Вчера назначали главу Государственного (державного) бюро расследований. Наш аналог Эдгара Гувера. Запомните этот пост: через полгода все начнут кидаться дерьмом в Трубу (фамилия такая). Его обвинят в коррупции, злоупотреблении служебным положением, а в Интернет выложат запись общения с журналистками офф-рекордс. Это формат такой.Сытник очень активно работает в таком жанре. Мне понравилось: очень доступно рассказывает о всяких там тонкостях, объясняет, кто у кого сосал, и ведет себя как настоящий альфа-самец. Производит впечатление на девочек. А потом одна из них, с…ка, слила запись. Вот то же самое будет с Трубой.Что подумают о нас наши многочисленные, но взволнованные стратегические партнеры? Ситуация сложная. Вот-вот решится вопрос о предоставлении нации десятка-другого долгожданных «Джавелинов», которые крайне необходимы для деоккупации всего, а тут такое антикоррупционное шоу. Венгрия, б…ть, заблокировала проведение заседания НАТО, поскольку тупо ненавидит Украину. Мы должны сплотиться в один мощный кулак и провести деоккупацию Польши, Венгрии, Чехии и Румынии. Как минимум. «Джавелины» будут очень кстати, поскольку без «инструмента» нельзя. Задачи архиважные. Грузины поднимают голову в центре Киева. Центральная власть фактически не контролирует правительственный квартал, где распоясавшиеся «мандаринщики» жарят шашлыки, слушают лекции Лещенко и даже поставили памятник какому-то камню! В прямом эфире прекрасного «срач-шоу» под названием «Украинский формат» Саакашвили чуть повторно не покалечил известного борца с коррупцией Мосийчука, чудом выжившего после теракта, учиненного кремлевскими спецслужбами с помощью украинских радикалов. Миллиарды выделены на содержание антикоррупционной системы, а что на выходе? Мы получаем говносрач высокопоставленных антикоррупционеров. Так жить нельзя. В опу антикоррупционный суд! Только антикоррупционный трибунал в виде мобильных расстрельных троек способен исправить ситуацию. СУГС и репост, побратимы!