В «Спящей красавице» нашли пропаганду изнасилований

Британка нашла в сказке «Спящая красавица» пропаганду изнасилований и потребовала, чтобы произведение убрали из школьной программы для младшеклассников. Об этом сообщает Metro.



Жительница города Нортамберленд-Парк Сара Холл (Sarah Hall) заявила, что не желает, чтобы ее шестилетний сын проходил в начальной школе сказку, в которой детям прививают неправильные идеи о согласии на секс.



Возмущение британки вызвала сцена, в которой принц целует спящую девушку, не спросив, хочет ли она этого. «Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время», — сказала Холл.



По мнению женщины, шестилетние дети воспринимают всерьез все, что им говорят, а отвечать на вопросы ребенка о сексе она пока не готова.



Вместе с тем Холл предложила компромиссный вариант: «Сказку не стоит полностью убирать из программы, пусть ее обсудят школьники постарше, поговорят о культуре согласия и чувствах принцессы».



В одной из первых версий сказки авторства Джамбаттисты Базиле под названием «Солнце, Луна и Талия», опубликованной в 1643 году, спящую принцессу действительно насилует во сне заблудившийся король другого государства. Она даже рожает детей во сне, и один из них в поисках еды начинает сосать ее палец, из которого выпадает заноза от заколдованного веретена, отчего девушка просыпается.



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