Энергосберегающие лампы привели к небывалой засветке Земли

Энергосберегающие светодиодные лампы стали причиной роста светового загрязнения, выяснили ученые. Данные были опубликованы в журнале Science Advances.



Световое загрязнение, или засветка, изменяет биоритмы живых существ и мешает астрономическим наблюдениям. Как показал анализ спутниковых данных за 2012-2016 годы, в среднем количество освещаемой в темное время суток территории увеличивается на 2,2% в год. Яркость уже освещенных территорий за год увеличивается также на 2,2%. Прирост происходит в основном за счет Южной Америки, Африки и Азии. В зонах военных действий – Сирии, Йемене и других, — освещенность, наоборот, понижается. В настоящее время небо засвечено так сильно, как никогда ранее.



На самом деле, световое загрязнение растет быстрее, отмечают исследователи. Большинство светодиодных ламп излучает холодный голубоватый свет, который спутники не могут засечь из-за слишком коротких электромагнитных волн. В то же время, именно это свечение наиболее близко к дневному свету, из-за чего организм все сильнее воспринимает ночь как день.



Усиление свечения влияет на растения и животных, изменяя их биоритмы и нарушая нормальную работу организма. К 2020 году светодиодные лампы займут 61% всего рынка ламп, отмечают исследователи. Изменение спектра их излучения и снижение яркости затормозит загрязнение лишь на время. Авторы работы подчеркивают, что важно пересмотреть подход к использованию искусственного освещения и определиться, действительно ли необходимо так много его источников.

