Добыча газа Украиной по итогам 2017 года составит 15 млрд куб м – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что собственная добыча природного газа Украиной по итогам 2017 года составит 15,2 млрд куб м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам посещения В.Гройсманом нескольких скважин государственного холдинга "Укргаздобыча" в Полтавской области в четверг.



"По итогам этого года мы выходим на 15,2 млрд куб. м, и ставим задачу к 2020 году выйти на добычу 20 млрд куб. м", - приводит пресс-служба слова премьера.



Он подчеркнул, что энергетическая независимость позволит не только избавиться от импорта топлива, как фактора влияния на Украину, но и обеспечит снижение цен на газ внутри страны.

