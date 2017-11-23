Кобзон готов стать посредником между Плотницким и Корнетом - СМИ

Российский певец Иосиф Кобзон, который активно поддерживает сепаратистов на Донбассе и имеет звание "героя ДНР", решил помирить главу ЛНР Игоря Плотницкого и главу МВД "республики" Игоря Корнета. Об этом он заявил в интервью Комсомольской правде.



Для этого Кобзон попросил главу ДНР Александра Захарченко позвать обоих сепаратистов – Плотницкого и Корнета – в Донецк на переговоры.



"И я прилечу тоже. И посидеть, поговорить, что можно и что нужно сделать", - сказал Кобзон.



Российский певец также сказал, что "разборки" в оккупированном Луганске вредят "нашим землякам на Донбассе, потому что бросают тень на народное движение, на суверенитет".



"Если у вас сладу нет, если вы не можете договориться внутри своей республики, как вы хотите, чтобы к вам относились Украина, Америка, Россия и так далее? Это несерьезно", - заявил Кобзон



Иосиф Кобзон хочет встретиться с обоими луганскими сепаратистами в Донецке.

