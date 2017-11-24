Жириновский в случае избрания президентом перекрасит Кремль и вернет имперскую символику

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пойдет на выборы президента с программой, состоящей из 100 пунктов, среди них - объявление амнистии, гуманизация Уголовного кодекса РФ, организация военно-полевых судов для борьбы с преступностью и перекрашивание Кремля в белый цвет. Это следует из программы, распространенной в четверг.



Ранее в ЛДПР заявили, что партия выдвинет Жириновского на выборы президента, его кандидатуру утвердит съезд в конце декабря. Это будет для политика шестая президентская кампания.



Программа называется "100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!", ее цель - "навести порядок и добиться, чтобы у каждой семьи был достаток для жизни, а не выживания". "Главной целью должно стать благополучие всех граждан. А гарантия этого - работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение", - говорится в документе.



Одним из первых шагов Жириновского в случае избрания станет выдача паспортов "всем русским" и защита соотечественников за границей. "Я не позволю никому забирать за границей детей у русских семей", - декларирует Жириновский.



Также в числе первоочередных мер он называет амнистию и гуманизацию Уголовного кодекса РФ. Для борьбы с преступностью лидер ЛДПР предлагает создать военно-полевые суды, отменить мораторий на смертную казнь. Кроме того, он хочет добиться того, "чтобы никто с юга не смог совершать преступления в центре России".



"Особое внимание - борьбе с коррупцией. Чиновника за взятку увольнять и конфисковать имущество. А бизнесмен должен компенсировать украденное в трехкратном размере", - гласит один из пунктов программы.



Также Жириновский считает целесообразным убрать из Кремля резиденцию президента и вернуть имперскую символику: черно-желто-белый флаг и гимн "Боже, царя храни". Помимо этого он предлагает "установить орлов вместо звезд на башнях Кремля" и побелить Кремль.



Лидер либерал-демократов планирует "строить страну без коммунизма, нацизма, расизма и авторитаризма", признать любую революцию злом и вернуть старые названия городов, а одну из улиц в Москве назвать в честь царя Ивана Грозного.



Среди экономических мер указана деноминация рубля. "Убрать два ноля, и доллар будет стоить 60 копеек", - поясняется в программе.



Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря. В ЦИК неоднократно заявляли, что пока кампания не началась, действия заявляющих о намерении баллотироваться не подпадают под избирательное законодательство. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, претенденту от парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей, кандидату от непарламентской партии требуется 100 тыс. подписей, а самовыдвиженцу - 300 тыс.



На данный момент о желании участвовать в президентской кампании уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, певица и журналист Екатерина Гордон, блогер Алексей Навальный. При этом глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно разъясняла, что Навальный не может быть кандидатом в президенты на предстоящих выборах из-за имеющейся у него судимости. Кроме того, намерение пойти на выборы продекларировали представители ряда общественных организаций.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не раз заявлял, что компартия идет на выборы президента командой. Решение, кто станет кандидатом, будет озвучено на съезде в конце декабря. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" пока не сообщали о формате участия в президентской кампании.



Президент РФ Владимир Путин пока не делал заявлений о своем участии или неучастии в выборах главы государства в 2018 году.

