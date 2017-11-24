Социальные сети не подрывают психическое здоровье

Социальные сети не подрывают психическое здоровье

Ученые из Университета Флориды говорят, что активное использование соцсетей не опасно для психики. Исследователи не нашли связи между временем, проводимым в социальных сетях, и проблемами с психикой. Специалисты задали молодежи ряд вопросов о соцсетях, отношениях с другими людьми и проблемах с психикой, рассказывает Zee News.

Исследователи обнаружили: единственной проблемой оказались сообщения в соцсетях, не содержащие конкретной информации, призванные привлечь внимание и вызвать опасения читателей. Люди, в чьих профилях часто появлялись такие сообщения, были более одиноки и имели больше суицидальных мыслей по сравнению с остальными. По словам ученых, подобные сообщения в соцсетях могут быть криком о помощи.

Ранее сотрудники Калифорнийского университета установили, что дружба в Сети так же важна для подростков, как реальная. Исследователи выделили основные характеристики дружбы в реальной жизни и в Сети, включая поддержку, конфликты и их разрешение. Специалисты оценили сходства и различия. Оказалось, общение в интернете имеет преимущества перед реальным взаимодействием в некоторых областях, а в других уступает ему.

Так, ученые выяснили: общение в Сети сближает друзей. В интернете друзья могут беседовать в течение дня без вмешательства других людей. Кроме того, если человек получает неприятное сообщение в интернете, у него есть больше времени на то, чтобы успокоиться перед тем, как ответить. Однако дружба может пострадать из-за сплетен, которые в Сети распространяются быстрее, чем в реальной жизни. Тем не менее, специалисты пришли к выводу, что в целом подросткам полезно общаться с друзьями в интернете.