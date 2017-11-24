Социальные сети не подрывают психическое здоровье

Ученые из Университета Флориды говорят, что активное использование соцсетей не опасно для психики. Исследователи не нашли связи между временем, проводимым в социальных сетях, и проблемами с психикой. Специалисты задали молодежи ряд вопросов о соцсетях, отношениях с другими людьми и проблемах с психикой, рассказывает Zee News.



Исследователи обнаружили: единственной проблемой оказались сообщения в соцсетях, не содержащие конкретной информации, призванные привлечь внимание и вызвать опасения читателей. Люди, в чьих профилях часто появлялись такие сообщения, были более одиноки и имели больше суицидальных мыслей по сравнению с остальными. По словам ученых, подобные сообщения в соцсетях могут быть криком о помощи.



Ранее сотрудники Калифорнийского университета установили, что дружба в Сети так же важна для подростков, как реальная. Исследователи выделили основные характеристики дружбы в реальной жизни и в Сети, включая поддержку, конфликты и их разрешение. Специалисты оценили сходства и различия. Оказалось, общение в интернете имеет преимущества перед реальным взаимодействием в некоторых областях, а в других уступает ему.



Так, ученые выяснили: общение в Сети сближает друзей. В интернете друзья могут беседовать в течение дня без вмешательства других людей. Кроме того, если человек получает неприятное сообщение в интернете, у него есть больше времени на то, чтобы успокоиться перед тем, как ответить. Однако дружба может пострадать из-за сплетен, которые в Сети распространяются быстрее, чем в реальной жизни. Тем не менее, специалисты пришли к выводу, что в целом подросткам полезно общаться с друзьями в интернете.

