Психозы недели. Страна Кошмария
Смертельное оружие Путина уже в Киеве. Город застыл в ужасе. Люди прислушиваются к каждому шороху и принюхиваются к каждому запаху. Пока у президента заседал Военный кабинет, сотрудники налоговой милиции нашли схрон (внимание!) с 26 тыс. литров настойки «Боярышник» российского производства. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать армию, полицию, «Правый сектор» и «Михомайдан» одновременно. А тут еще, по данным Госстата, производство водки в Украине упало на 15,8%.
Диверсия удалась. Представьте себе это странное, не передаваемое словами ощущение, когда в любом алкогольном напитке, независимо от цены, бренда и страны происхождения, может таиться “смертельная доза от Путина”.
Мы же взрослые люди и понимаем, что шотландского виски за два доллара пол-литра не бывает в природе. И что благодаря нашей евроинтеграции вкупе с отменой ГОСТов и прочих пережитков советского госконтроля “Козацьку Раду” и “Чивас Ригал” разливают на общих мощностях (точнее, в одном гараже) с армянским коньяком.
Но если раньше был шанс хотя бы на цирроз печени, то теперь быстрая мучительная смерть неминуема, что доказал российский опыт, над которым мы так изобретательно потешались в социальных сетях. Даже посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров постил у себя в Facebook развеселые картинки о смерти 80 человек в Иркутске. Весь украинский МИД от смеха под столами ползал.
И вот “Боярышник” пересек границу и дошел до Киева. Ждали российских танков, а пришел “Боярышник”. Говорят, по 13 грн. продают. Это как раз то, что остается у семьи со средним, по меркам Гройсмана, достатком после уплаты коммунальных услуг, проезда и закупки картошки с макаронами. Четко хватает на “Боярышник”. На водку уже не хватает, поэтому, как мы сказали выше, ее производство в октябре этого года в сравнении с октябрем 2016-го упало на 15,8% и составило 1,1 млн. дал. Притом, что еще в сентябре падение составило 2,7%.
Ленты новостей пестрят специфическими сообщениями. В Киеве задержали "героя Майдана" с пистолетом. Неизвестный мужчина с пистолетом приставал к проходящим мимо женщинам. Дебошира заставили лечь на землю, при нем нашли партийное удостоверение “Батькивщины”. Он представился Юрием Владимировичем, сказал, что он "герой Майдана"
Правда, в сентябре и октябре “Боярышник” еще был в дороге. Поэтому перебивались промежуточным продуктом. К ноябрю как раз дошли до той кондиции, когда можно переходить на “Боярышник”.
Ленты новостей пестрят специфическими сообщениями. В Киеве задержали "героя Майдана" с пистолетом. Неизвестный мужчина с пистолетом приставал к проходящим мимо женщинам. Дебошира заставили лечь на землю, при нем нашли партийное удостоверение “Батькивщины”. Он представился Юрием Владимировичем, сказал, что он "герой Майдана", все время звал Юлию Тимошенко и Юрия Луценко.
В центре Киева около здания Нацбанка на улице Институтской обнаружен труп. Пол, возраст и причины смерти не сообщаются. Ранее в одном из дворов Святошинского района Киева нашли мужской труп без головы.
Знаете, я еще могу понять ситуацию с пьяным “залыцяльником”, который с рыцарским набором (пистолет & партбилет) желал познакомиться с дамами. Возможно, и то, и другое ему как “герою майдана” выдали специально, чтобы он немного опозорил “Тигрюлю”. Политическая борьба, знаете, это дело тонкое.
Могу допустить и такое, что кто-то шел мимо Нацбанка, думал о том, сколько он денег потерял от “банкопада имени Гонтаревой”, и умер от этих мыслей на тротуаре перед НБУ. Общеизвестно же, что все болезни от нервов... Но потерять голову во дворе Святошинского района... Тут, согласитесь, самому не справиться. Нужна “помощь друга”.
Я вообще прошу, кто сильно нервный, впечатлительный или беременный (мои поздравления!), закройте эту статью и не читайте дальше. Потому что я буду продолжать цитировать заголовки наших новостей за неделю. А это не каждая тренированная психика выдержит.
Итак, “В Украине задержана ОПГ, вербовавшая подростков для трансплантации органов”. Где? Разумеется, в России! Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. Детей 14, 15, 16 лет из нормальных семей собирались везти в Москву для изъятия фрагментов печени. Я не удивлюсь, если и голову в Святошинском районе позаимствовали для трансплантации в Москве. Воланды проклятые...
Да, но это еще не все. Дальше, в принципе, по мелочам. В Киеве пьяный пассажир напал с ножом на таксиста из-за донецких номеров с криком “Понаехали!”. Таксист отделался царапинами и легким испугом. Пассажира скрутили другие таксисты, приехавшие на помощь коллеге. Полиция ничего особенного в происходящем не усмотрела.
Пишут также, что возродилась группировка, которая избивает геев и тусовочников. Называется “Приговор”. Если я правильно понимаю расклад сил в патриотическом “середовище”, то это римейк “Белого молота”, лидер которого скинхед Олесь Вахний пришел в революцию достоинства прямо из тюрьмы, где он сидел то ли за поджог, то ли за разгром иранского кафе. Точно не помню, потому что было много всякого, в том числе и убийство чернокожего в 2010-м.
На этом “черную пятницу” объявляю закрытой. Не в смысле распродаж в самой популярной торговой сети страны – секонд-хенде, а в смысле подборки новостей. И мчусь смотреть сериал “Сваты”, пока его не запретили. Не знаю, удастся ли нам победить “Боярышник” (кстати, вот и тост созрел!), но в победе Украины над “Сватами” ни минуты не сомневаюсь. СУГС!
В революционном 2014-м эти хлопцы ходили на факельные шествия вместе со “Свободой” и громили “подпольные казино” (налет на компьютерный клуб в торговом центре “Метроград”). Но время было такое, когда Европа щедро сыпала деньгами на благо революции, и погромщиков спрятали с глаз долой.
А теперь европейские деньги закончились, в Брюсселе с нами никто не сюсюкает, американцы готовы поставлять “Джавелины”, но за деньги и большие (а мы писали, что так и будет! – автор), и неофашистское движение снова выходит на борьбу с европейскими ценностями. Ничего принципиально нового в нем нет, кроме того, что в группировке наверняка найдутся бывалые АТОшники. Сейчас без этого никуда.
Хотя, знаете, если анализировать очередность заголовков, то возникает смутное ощущение, что наследников “Белого молота” специально выпускают на охоту за молодыми негодниками. Ибо в тот же отрезок времени, когда в СМИ попадает явно не случайная утечка информации о группировке, избивающей тусовщиков, в том числе возле ночных клубов, мы узнаем, что военкомат Львова опубликовал список 15 тыс. уклонистов от службы в армии. До этого, напомним, призывников ловили во львовских клубах.
Все логично, я вам скажу: не хочешь отдать родине долг (а заодно здоровье и, может, даже жизнь, учитывая уровень травматизма и небоевых потерь в армии плюс проникновение в Украину вражеского “Боярышника”), будешь иметь дело с неофашистами. Они тебя, тусовщик голубой, научат любить родину. Не выходя из реанимации.
И вот, если собрать все эти картинки в единое полотно, возникает вопрос: а не требует ли ситуация внезапного заседания Военного кабинета страны? Или не военного, а просто Кабинета, не побоюсь этого слова, министров? На худой конец проведения какого-то совещания в верхах на тему, отличную от “Какую гадость нам еще сделать Саакашвили?” или “Каким паромом депортировать в Грузию его корешей?”? Несмотря на то, что Госдеп против и машет пальчиком: “Низ-з-з-я!”.
Мне просто интересно как гражданину своей родины: ни у кого во власти не возникает ощущения, что обстановка в стране в целом не слишком нормальная и не мешало бы что-то делать? Причем я имею в виду ситуацию в Украине, а не в Луганске.
И вообще не понимаю, с какого перепугу наш Военный кабинет обсуждает их переворот? Сепаратисты же не объявляли у себя чрезвычайное положение, когда Михо с Юлей прорвали границу под Львовом?
Неужели в нашем Минобороны всерьез испугались слов Корнета, что “заговорщики Плотницкого чуть не вернули ЛНР в состав Украины”? И составляли план, как нам защищаться от их сдачи в плен?
И вообще, когда френды спрашивают меня в соцсетях, что это за фигня происходит в непризнанной республике, я им отвечаю: “Подоплеки мы тут не знаем, но можно предположить, что Луганск из Украины вышел, а Украина из Луганска – нет. Отсюда и все “революции” с “переворотами” вместе взятые.
На этом “черную пятницу” объявляю закрытой. Не в смысле распродаж в самой популярной торговой сети страны – секонд-хенде, а в смысле подборки новостей. И мчусь смотреть сериал “Сваты”, пока его не запретили. Не знаю, удастся ли нам победить “Боярышник” (кстати, вот и тост созрел!), но в победе Украины над “Сватами” ни минуты не сомневаюсь. СУГС!