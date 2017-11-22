Психозы недели. Страна Кошмария

Смертельное оружие Путина уже в Киеве. Город застыл в ужасе. Люди прислушиваются к каждому шороху и принюхиваются к каждому запаху. Пока у президента заседал Военный кабинет, сотрудники налоговой милиции нашли схрон (внимание!) с 26 тыс. литров настойки «Боярышник» российского производства. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать армию, полицию, «Правый сектор» и «Михомайдан» одновременно. А тут еще, по данным Госстата, производство водки в Украине упало на 15,8%.



Диверсия удалась. Представьте себе это странное, не передаваемое словами ощущение, когда в любом алкогольном напитке, независимо от цены, бренда и страны происхождения, может таиться “смертельная доза от Путина”.



Мы же взрослые люди и понимаем, что шотландского виски за два доллара пол-литра не бывает в природе. И что благодаря нашей евроинтеграции вкупе с отменой ГОСТов и прочих пережитков советского госконтроля “Козацьку Раду” и “Чивас Ригал” разливают на общих мощностях (точнее, в одном гараже) с армянским коньяком.



Но если раньше был шанс хотя бы на цирроз печени, то теперь быстрая мучительная смерть неминуема, что доказал российский опыт, над которым мы так изобретательно потешались в социальных сетях. Даже посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров постил у себя в Facebook развеселые картинки о смерти 80 человек в Иркутске. Весь украинский МИД от смеха под столами ползал.



И вот “Боярышник” пересек границу и дошел до Киева. Ждали российских танков, а пришел “Боярышник”. Говорят, по 13 грн. продают. Это как раз то, что остается у семьи со средним, по меркам Гройсмана, достатком после уплаты коммунальных услуг, проезда и закупки картошки с макаронами. Четко хватает на “Боярышник”. На водку уже не хватает, поэтому, как мы сказали выше, ее производство в октябре этого года в сравнении с октябрем 2016-го упало на 15,8% и составило 1,1 млн. дал. Притом, что еще в сентябре падение составило 2,7%.





Ленты новостей пестрят специфическими сообщениями. В Киеве задержали "героя Майдана" с пистолетом. Неизвестный мужчина с пистолетом приставал к проходящим мимо женщинам. Дебошира заставили лечь на землю, при нем нашли партийное удостоверение “Батькивщины”. Он представился Юрием Владимировичем, сказал, что он "герой Майдана"

На этом “черную пятницу” объявляю закрытой. Не в смысле распродаж в самой популярной торговой сети страны – секонд-хенде, а в смысле подборки новостей. И мчусь смотреть сериал “Сваты”, пока его не запретили. Не знаю, удастся ли нам победить “Боярышник” (кстати, вот и тост созрел!), но в победе Украины над “Сватами” ни минуты не сомневаюсь. СУГС!