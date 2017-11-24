Оскару Писториусу более чем в два раза увеличили приговор за убийство

Высший апелляционный суд Южной Африки увеличил срок заключения осужденному за убийство спортсмену-паралимпийцу Оскару Писториусу с шести лет до 13 лет и пяти месяцев.



Суд пришел к выводу, что предыдущий приговор был «шокирующе снисходительным».



Как отмечает Reuters, формально суд назначил Писториусу 15-летний срок с вычетом уже отбытого срока. Прокуратура просила приговорить его к 15 годам при вынесении предыдущего приговора в 2016 году.



Спортсмен-паралимпиец Оскар Писториус осужден за убийство своей подруги Ревы Стенкамп, совершенное в 2013 году. Суд пришел к выводу, что он застрелил ее через дверь ванной в своем доме. Писториус утверждал, что принял Стенкамп за грабителя.



В 2014 году Писториуса осудили за непредумышленное убийство на пять лет, но Верховный апелляционный суд признал его виновным в умышленном убийстве и направил дело на новое рассмотрение. Летом 2016 года его осудили на шесть лет.



