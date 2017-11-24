Порошенко и премьер Бельгии обсудили инициативу введения миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко проинформировал премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.



Как сообщает сайт президента Украины, во время переговоров П.Порошенко поблагодарил Ш.Мишеля за поддержку территориальной целостности Украины.



В свою очередь, премьер-министр подтвердил солидарность Бельгии с украинским народом и поддержку Минских договоренностей.



Собеседники также обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества.



Как сообщалось, П.Порошенко 23-24 ноября находится с рабочим визитом в Брюсселе, где примет участие в пятом саммите "Восточного партнерства".

