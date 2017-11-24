В Закарпатье пропали 4500 призывников

В Закарпатском областном военкомате не могут вручить повестки 4500 призывникам. Людей просто нет. Некоторые могли уехать на заработки и сейчас находятся в розыске, сообщает телеканал "21 Ужгород".



В нынешний сезон на службу в армии было призвано 155 жителей Закарпатья. Это наименьший показатель по стране. Всего по области уклоняются от воинской обязанности около 20 тысяч парней.



За уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность: от 85 гривен штрафа до 3 лет лишения свободы условно.

