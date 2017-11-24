Комитет ПАСЕ отказался обсуждать отмену антироссийских санкций - Арьев

Постоянный комитет ПАСЕ отказался от проведения дебатов по отмене санкций против России и восстановления ее участия в работе ассамблеи. Об этом глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.



"Постком ПАСЕ только что отказался проводить дебаты относительно возвращения РФ в ПАСЕ. Зато будут дебаты на тему "Демократия взломана - какой ответ", - подчеркнул он.



По словам Арьева, представители Парламентской Ассамблеи в этот раз правильно расставили приоритеты.

