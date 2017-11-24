Найдено средство против облысения

Ученые из Университета Йонсей (Южная Корея) создали препарат, который в короткий срок вызывает рост новых волос. Исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology, сообщает The Independent.



Новый препарат блокирует синтез двух белков, которые, соединяясь, препятствуют регенерации волосяных фолликул. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что рост волос у грызунов возобновлялся через 28 суток после начала терапии.



В планы ученых входит проверка того, безопасен ли найденный ими препарат для животных. Авторы отмечают, что их исследование основано на работе калифорнийских специалистов, которые стимулировали рост волос при помощи стволовых клеток.

