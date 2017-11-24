«Сваты» vs «Супермен Грыцько»

Все видели, как Зеленский трусливо оправдывался насчет «Сватов». Да, запретили сериальчик. А что он думал? Достаточно сделать вид – типа #йапатриот, съездить разочек в зону АТО и по-прежнему рубить капусту в Кремле? Не выйдет! Времена сейчас другие. Суровые. Национализм широко шагает в массы, форматируя сознание, ломая неокрепшие умы и приводя все к одному знаменателю. Война же идет. Ничего, скоро и до ночных клубов, а также других излюбленных мест отдыха призывников доберемся. Вы все поймете, как Батькивщину надо любить.



Жалкие отмазки Зеленского о том, что его сериал смотрят «миллионы телезрителей», аж никак не аргумент. Давно же писал: надо создать единый реестр расово правильных сериалов, чтобы не возникали подобные двусмысленные ситуации. Провести отбор актеров. Раз и навсегда. С анкетированием, допросами в подвалах СБУ, неожиданными обысками. Дело ведь серьезное, касается национальной безопасности. «Где был, с…ка, в августе 2015 года?! В глаза смотри, тварь московская! Что, в Одессе? Да тебя же, урод, видели в Коктебеле! Ты еще фотки постил с набережной, колись падло!».



Думаю, с российскими актерами и гастролерами вопрос мы уже закрыли. Их всех надо изолировать от тонкой, чувствительной души нации. Ведь что ни сериал, то героизация ФСБ. Или НКВД. Про полицейских, представителей незаконных вооруженных формирований вообще молчу. Чисто для повышения уровня личной ненависти к классовому врагу зашел на кое-какие сайты с ихними сериалами. Слушайте, но это же полный финиш! Они их клепают как горячие пирожки в «Макдональдсе». Десятками в месяц. И, главное, наши их смотрят прямо он-лайн. Идет гибридная война, мадьярский и польский национализм поднимают голову, а любой долб…б из Украины может зайти в Интернет и разложиться перед врагом. Морально и духовно. Сам себя с трудом заставил оторваться от просмотра какой-то лютой антиукраинской ерунды. Но у меня сила воли – просто пи...ц. Другие же могут не выдержать.



С ходу могу назвать три-четыре причины, по которым надо запретить гастроли «Нэнси» и немедленно выслать гастролеров на Колыму. Первая: пропаганда дремучего «совка» в самых худших его проявлениях. Ну кто не слышал этот хит? Да все слышали. И вот агенты ФСБ пытаются сыграть на чувстве предательской ностальгии миллионов потенциальных патриотов

Нация должна читать только то, что одобрено СБУ, смотреть только то, что прошло проверку в спецслужбах, слушать… Ну, вы поняли суть. Поэтому реестры правильных режиссеров, поэтов, сценаристов, пейсателей и продюсеров нужны буквально как воздух. Это позволит сразу же заложить европейские основы демократии

Очень правильно, что СБУ теперь проводит собеседования с потенциальными гастролерами из РФ. Но это, повторюсь, полумера. Пока там они раздуплятся, пока спустят указание, пока Нацкомиссия зашевелится, пока… И в результате сепаратистская группа «Нэнси» дает концерт с многозначительным названием «Дым сигарет с ментолом». С ментолом, Карл! С ходу могу назвать три-четыре причины, по которым надо запретить гастроли «Нэнси» и немедленно выслать гастролеров на Колыму. Первая: пропаганда дремучего «совка» в самых худших его проявлениях. Ну кто не слышал этот хит? Да все слышали. И вот агенты ФСБ пытаются сыграть на чувстве предательской ностальгии миллионов потенциальных патриотов. Вторая: сигареты. Вы посмотрите на наших антитабачных активистов. Они же на говно уже изошли, пропагандируя здоровый образ жизни. Все метро увешано фотками педофилов, заботящихся о детках, которые могут увидеть в витринах киосков красивые пачки сигарет. «Сигареты не конфетка», «Защитим детей от никотина». И тут бах! Дым! Сигарет! С ментолом! Ну и так далее. О чем это я?Ах да, о списках. Пора создавать расовый кинематограф. Не надо бояться измерять черепа актерам нации и досконально исследовать их генеалогическое древо. Назовите хоть один сериал украинского производства, который бы посмотрело больше пяти человек, включая режиссера, актеров и гримеров? Нет таких. В стране десятки кинопроизводств, включая порностудии и сайты знакомств. Сотни режиссеров, сценаристов, пидорасов, ай-ти-специалистов, владеющих языком программирования «Питон» и просто языком. Почему количество не переходит в качество? Почему, б…ть? У нас остаются неохваченными примерно сто лет истории. Надо срочно заполнять все эти лакуны, очищая их от засилья Москвы. Нужны тысячи фильмов и сериалов об освобождении Украины от сталинских оккупантов, познавательные триллеры о голодоморе, ужастики о геноциде. С детства каждый расово правильный ребенок должен воспитываться на лучших образцах национального творчества! Иначе постоянно на экранах будут появляться вот такие зеленские и лить грязь на спецслужбы и страну. Просто мерзость какая-то.Подходить к делу следует с налетом творчества. Почему никто не додумался запустить сериал о супермене Грицько, воюющем с НКВД на стороне героев ОУН? Почему я должен о всякой х…не думать? Где, где эти е…ные таланты, которые должны в день выдавать по сто страниц комиксов: «Грицько и яйца судьбы», «Грицько вырывает сердце у кремлевского дракона», «Черепашки-патриоты из канализации», «Сверхлюди из схрона»? Сюжеты же лежат на поверхности.Во время зимовки в том же схроне Васыль случайно съел кусок обогащенного урана с салом. У него выпали волосы, и появились сверхспособности. Не знаю какие… К примеру, струей мочи перешибать телевышки. Не важно. Зато готов синопсис (что это, кстати) пяти сезонов сериала «Васыль будущего». Опять же мультфильмы о патриотопузиках, Губке Киве, полет Зорянчика и Шкирянчика на Луну. Непочатый край работы, господа.Недавно зашел в книжный магазин и очень расстроился. Нет, полки ломятся от всяких детских книжечек, которые вроде бы правильно форматируют мозг будущим патриотам нации. Американских классиков тоже перевели. Видел «Сагу о Форсайтах» и «Прыгоды Швейка». Опять же Пономарь стоит со скидкой. Но все не то! Нужны новые прозаики, штампующие шедевры со скоростью мочеиспускания среднестатистического здорового человека. В стране тридцать миллионов населения осталось, следовательно, должны быть шедевры! Отдельное спасибо министру внутренних дел Авакову. Горит на работе: все время в «Фейсбуке», в «Одноклассниках», книгу отличную написал. Про Ленина. Или Маркса? Не важно. Понимает человек – идет великая борьба за подсознание людей. Кто первый выиграет, тот и будет иметь всех. Однако отдельные удачные бестселлеры не спасают общую гнетущую картину. Кругом одни, б…ть, блоггеры, политологи и пидорасы. Где украинские ортеги-и-гассеты? Где они, я вас спрашиваю? Им что, трудно прийти домой и наваять патриотическое произведение? Не понимаю. Достаточно творчески переосмыслить избранные речи президента в «Твиттере». И вот уже можно издавать трилогию: «Вырождение», «Малая п…да» и «Поднятая территориальная целостность». Как говорит Саакашвили, все очень просто.Нация должна читать только то, что одобрено СБУ, смотреть только то, что прошло проверку в спецслужбах, слушать… Ну, вы поняли суть. Поэтому реестры правильных режиссеров, поэтов, сценаристов, пейсателей и продюсеров нужны буквально как воздух. Это позволит сразу же заложить европейские основы демократии. Под залог можно взять денег и резко поднять кинематограф, поэзию и искусство. Кстати, нормальных художников вообще нет. Всякую упадническую х…ню малюют. Нет чтобы нарисовать нормальный танк с Яценюком, едущим в бой. Все ждут, когда им денег дадут из бюджета. Нет, ребята, так не пойдет. Не спрашивай, что нация может сделать для тебя, просто молча работай за еду.