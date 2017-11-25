НБУ лишил лицензии крупнейшую в Украине сеть обменных пунктов

Нацбанк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у крупнейшей сети обменых пунктов - ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс".



Соответствующее распоряжение №863-ра НБУ принял 23 ноября, передает пресс-служба регулятора.



"Решение принято в связи с выявлены многочисленных фактов нарушений указанным финансовым учреждением порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе в отношении организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют", – сказано в сообщении НБУ.



По данным НБУ на 23 ноября, лицензии на обуществление валютных операций имели 25 подразделений ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс", однако у большинства из них они временно не действуют.



По состоянию на июль 2016 года Финансовая компания "Абсолют финанс" управляла крупнейшей сетью пунктов обмена валют в Украине - 1223 отделения или половина от всего количества внебанковских пунктов обмена по стране.

