Погода в ближайшие дни существенно не изменится

В ближайшие сутки погоду восточных областей Украины будет определять гребень восточного антициклона и холодная воздушная масса, остальная территория окажется под влиянием поля пониженного давления и более теплого атлантического воздуха, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в восточных областях небольшой снег, днем в западных областях дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом, местами сильные осадки; на остальной территории без существенных осадков.

На Правобережье туман, в восточных областях на дорогах местами гололедица.



Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Одесской области ночью 3-8°, днем 7-12° тепла; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°.



В Киеве в воскресенье без существенных осадков; температура ночью 0-2° тепла, днем около 5° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 ноября самая высокая температура днем была +13,8 в 2009г., самая низкая ночью -17,6 в 1999г.



В понедельник, 27 ноября, на Правобережье дождь и мокрый снег, на Левобережье без существенных осадков.



Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла, на юге Одесской области 7-11° тепла; в восточной части ночью 5-10° мороза, днём около 0°.



В Киеве в понедельник облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

