Одесский губернатор Степанов пошёл против Президента
Губернатор Одесской области Максим Степанов внесёт залог в размере 600 тыс. грн. за освобождение из -под стражи Сергея Стерненко - бывшего лидера одесского "Правого сектора", обвиняемого в нападении на полицию 18 ноября во время беспорядков в Горсаду.
Отметим, что Сергей Стерненко является одним из главных "анти-президентских" активистов, о чем свидетельствует ряд его высказываний в соцсетях.
https://site.ua/sternenko/7307/
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2025430947733244
https://mobile.twitter.com/sternenko/status/541355615625289728
Назначенный Указом Президента на должность губернатора Одесской области Максим Степанов и ранее позволял себе критику в отношении политики Главы государства. Открытое же покровительство Стерненко является, по сути, публичной конфронтацией.
Также отметим, задержание Стерненко по делу нападения на полицию - не единственный факт криминальной биографии активиста. Так, он по сей день является обвиняемым в незаконном удержании человека и в пытках.
http://ivasi.news/odessa/pohishheniya-i-pyitki-sternenko-grozit-realnyiy-srok/