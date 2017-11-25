Одесский губернатор Степанов пошёл против Президента

Губернатор Одесской области Максим Степанов внесёт залог в размере 600 тыс. грн. за освобождение из -под стражи Сергея Стерненко - бывшего лидера одесского "Правого сектора", обвиняемого в нападении на полицию 18 ноября во время беспорядков в Горсаду.



Отметим, что Сергей Стерненко является одним из главных "анти-президентских" активистов, о чем свидетельствует ряд его высказываний в соцсетях.



https://site.ua/sternenko/7307/

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2025430947733244

https://mobile.twitter.com/sternenko/status/541355615625289728



Назначенный Указом Президента на должность губернатора Одесской области Максим Степанов и ранее позволял себе критику в отношении политики Главы государства. Открытое же покровительство Стерненко является, по сути, публичной конфронтацией.



Также отметим, задержание Стерненко по делу нападения на полицию - не единственный факт криминальной биографии активиста. Так, он по сей день является обвиняемым в незаконном удержании человека и в пытках.



http://ivasi.news/odessa/pohishheniya-i-pyitki-sternenko-grozit-realnyiy-srok/

