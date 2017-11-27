В начале недели придет небольшое похолодание

В ближайшие сутки, 27 ноября, на Правобережье Украины, а также в Черниговской и Херсонской областях погоду будет определять влажный, относительно теплый воздух, на остальной территории под влиянием восточного антициклона несколько уменьшится влажность и похолодает. На Правобережье, кроме южной части, в Черниговской и Херсонской областях также пройдет дождь, местами с мокрым снегом; ночью, утром на западе местами сильные осадки.

На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с.



Температура в восточных областях ночью 5-10°, днем 1-4° мороза; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Одесской области ночью 2-7°, днем 6-11° тепла.



В Киеве ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,4 градуса тепла в 1898 году, самая низкая ночью – на отметке 15,1 градуса мороза в 1892 году.



Во вторник, 28 ноября, на большей части Правобережья дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла, на юге Одесской области 7-11° тепла; в восточной части ночью 4-9° мороза, днём около 0°.



В Киеве 28 ноября ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

