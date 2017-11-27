Советник Порошенко рассказал о провальной атаке ВСУ

Советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков в своем Facebook прокомментировал действия 58-й бригады ВСУ, солдаты которой пытались выйти на позиции самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе.



"Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли", — написал Бирюков, отвечая на комментарии пользователей под своим постом.



Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил 23 ноября, что две диверсионные группы, состоящие из 15 человек, в районе поселка Фрунзе попытались выйти на позиции ополченцев, чтобы устроить провокацию. При этом члены одной из диверсионно-разведывательных групп подорвались на мине, погибли три украинских военнослужащих, два получили ранения.



Один из раненых сутки пролежал в траншее, его обнаружили ополченцы ЛНР и доставили в больницу Кировска. "Брошенный своими сослуживцами, (он. — Прим. ред.) лишь благодаря нашим военнослужащим был эвакуирован и остался в живых", — пояснил Марочко.



По его словам, для прикрытия эвакуации погибших и раненых украинские силовики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов. "Мы наблюдали за процессом выдвижения противника и готовились отразить его провокации", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

