Группа OK Go сняла клип, создав эффекты с помощью 567 принтеров

Известная канадская музыкальная группа OK Go, регулярно радующая поклонников необычными видеороликами, выпустила новый клип, спецэффекты в котором были созданы при помощи обычных принтеров.



В общей сложности в клипе на песню "Obsession" были использованы 567 принтеров, расположенных за спиной музыкантов. Они синхронно печатали фон на офисной бумаге, а также создавали анимированные картины. Как и ряд других клипов OK Go, этот ролик был снят одним дублем, а весь процесс съемки занял пять дней.



Как пишет TJ, партнером проекта стал производитель бумаги Double A. Как рассказали в компании, самым сложным этапом работы стало создание программы для управления синхронной работой всех принтеров. В проекте также приняло участие японское креативное агентство SIX, потратившее на подготовку клипа два года.