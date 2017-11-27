Мозг умных людей устроен особым образом

Мозг умных людей устроен особым образом

Как передает The Daily Mail, структура мозга таких людей позволяет быстрее усваивать важные факты, блокируя нерелевантную информацию. Было проведено МРТ-сканирование мозга более 300 добровольцев. Ученым уже были известны зоны, отвечающие за контроль интеллекта. И, наконец, им удалось понять механизм их работы.

Сотрудники Университета Гете (Франкфурт) заявляют: у более интеллектуальных людей определенные зоны мозга активнее обмениваются информацией через разные нейронные подсети. Это позволяет важной информации быстрее и эффективнее передаваться. При этом другие зоны мозга отделены от основной мозговой сети. Это дает возможность защититься от раздражителей и ненужной информации.

Исследования, посвященные этой теме, фокусировались на разных зонах мозга. Например, префронтальная кора отвечает за мышление высокого уровня. И она более активна у людей с высоким IQ. Притом, в процесс обработки важной для конкретной задачи информации вовлечены передняя часть островковой доли и передняя поясная кора. Эти регионы менее сильно связаны по сравнению с остальной сетью. По словам ученых, мозг можно развить, нагружая его, заставляя решать сложные задачи. Это будет способствовать более активному взаимодействию разных частей мозга.