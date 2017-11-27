Мозг умных людей устроен особым образом

Как передает The Daily Mail, структура мозга таких людей позволяет быстрее усваивать важные факты, блокируя нерелевантную информацию. Было проведено МРТ-сканирование мозга более 300 добровольцев. Ученым уже были известны зоны, отвечающие за контроль интеллекта. И, наконец, им удалось понять механизм их работы.



Сотрудники Университета Гете (Франкфурт) заявляют: у более интеллектуальных людей определенные зоны мозга активнее обмениваются информацией через разные нейронные подсети. Это позволяет важной информации быстрее и эффективнее передаваться. При этом другие зоны мозга отделены от основной мозговой сети. Это дает возможность защититься от раздражителей и ненужной информации.



Исследования, посвященные этой теме, фокусировались на разных зонах мозга. Например, префронтальная кора отвечает за мышление высокого уровня. И она более активна у людей с высоким IQ. Притом, в процесс обработки важной для конкретной задачи информации вовлечены передняя часть островковой доли и передняя поясная кора. Эти регионы менее сильно связаны по сравнению с остальной сетью. По словам ученых, мозг можно развить, нагружая его, заставляя решать сложные задачи. Это будет способствовать более активному взаимодействию разных частей мозга.

