«Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним», - Юрий Кармазин

Все участники организованной преступной группировки «Короля одесской контрабанды» Вадима Альперина должны быть немедленно привлечены к уголовной ответственности. Об этом во время пресс-конференции в ИА «УНИАН» заявил президент Института права и общества, лидер «Партии Защитников отечества» Юрий Кармазин.

Известный правозащитник отметил, что с начала ноября текущего года, после того, как НАБУ и прокуратура Киева возбудили уголовное производство по фактам минимизации группой Альперина таможенных платежей, высокопоставленные чиновники ГФСУ придумали для контрабандиста новую схему разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах.



Главным действующим должностным лицом в процессе уклонения от уплаты таможенных пошлин стала глава Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алина Данченко.



«Есть в ГФСУ Департамент администрирования таможенных платежей, который возглавляет Данченко Алина Викторовна. Если она не в доле, то точно в теме. И это я настоятельно рекомендую проверить СБУ, НАБУ и другим правоохранительным органам. Отдавать преимущества, устанавливать «специальный тариф» только одной фирме, только одному поставщику, это самое откровенное проявление коррупции», - заявил Кармазин.









Кармазин пояснил, что в соответствии с новой коррупционной схемой, фирмам контрабандиста Альперина был установлен так называемый «специальный тариф». В отличие от других поставщиков, импортеры одесского афериста растамаживают ткани по цене 2,05$/кг, тогда как официальная минимальная таможенная ставка составляет 3,75$/кг. Данченко, которая обязана контролировать соответствие таможенных платежей государственным тарифам, закрывает глаза на многомиллионные потери государственного бюджета.



Только за первые две недели ноября 2017 года, Данченко, в вероятном преступном сговоре с Альпериным, нанесли государству ущерб в размере $462132 (12292 млн грн).







Кармазин заявил, что, возглавляемый им Институт права и общества провел тщательное расследование всей цепочки преступных афер на Киевской городской таможне, временно возглавляемой еще одним сообщником Альперина Сергеем Тупальским.



«Мы исследовали и дошли до каждого участника этой преступной схемы. Данные поступают к нам с таможни, СБУ, НАБУ, правительства, ВРУ. Еще в мае пресса писала: «Тупальский продолжает безнаказанно разворовывать бюджет». И таких сообщений было много. Реакции - ноль. Мы намерены сделать все возможное, чтобы заставить правоохранительные органы наконец-то пресечь процесс разворовывания госбюджета и уничтожения украинской промышленности», - сказал Кармазин.



Он проинформировал, что в ближайшее время на имя первых лиц государства и правоохранительных органов (НАБУ, СБУ, ГПУ и т.д.), Институт права и общества направит официальное обращение с требованием немедленной переквалификации фактового уголовного производства, возбужденного НАБУ и Киевской прокуратурой, в дела против конкретных чиновников ГФСУ, задействованных в преступной схеме. В том числе – Сергея Тупальского и Алины Данченко.



«За решеткой должны оказаться все, кто замешан в этих диких по масштабам ущерба преступлениях. Я поражаюсь тому, что НАБУ возбудило фактовое дело, хотя уже давно должно было произвести массовые аресты. О ходе расследования этих преступлений мы должны слышать еженедельные публичные отчеты руководителя НАБУ Сытника. В противном случае он должен немедленно подать в отставку!», - резюмировал Юрий Кармазин.



