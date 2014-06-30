Еще раз о Гонтаревой и «мясной лавке при морге»
Меня так умиляет происходящее в нашей стране, что я даже не знаю, как это пересказать в рамках литературной лексики. Ну, вот коротко: компания ICU, из которой Валерия Гонтарева пришла в Нацбанк, начала, по поручению Фонда гарантирования вкладов физлиц, продавать активы банков, закрытых Гонтаревой. При этом ФГВФЛ еще недавно жаловался, что НБУ отдает ему обанкротившиеся банки, уже «очищенные» от всего ценного. А тут еще и американские биржи «не сумели» продать залоги банков-покойников. Самим придется потрошить «остатки сладки».
Итак, читаем новость: “Группа ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц начинает реализацию активов одиннадцати эмитентов с балансов пяти ликвидируемых банков.
К упомянутым банкам относятся "Банк Форум", "КБ "Хрещатик", "КБ "Инвестбанк", "Старокиевский Банк" и "Дельта Банк". Активы будут выставлены на продажу на двух биржевых площадках: Украинской бирже и ПФТС.
Среди интересного, на Украинской бирже будут продаваться ценные бумаги "Автомобильной компании "Богдан Моторс", "Укртелекома", "Лугансктепловоза", "ДТЭК Западэнерго", "Донбассэнерго".
Первые аукционы будут проходить с 28 по 30 ноября. В состав лотов включены акции, облигации и инвестиционные сертификаты различных компаний на общую сумму более 3 млрд. грн.
Сообщается, что группа ICU уже имеет успешный опыт реализации активов на аукционах с баланса банка “Форум”, а также банка “Финансы и кредит”.
Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".
Как известно, с декабря 2007 года по июнь 2014 года председателем совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) была глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко”
Как известно, с декабря 2007 года по июнь 2014 года председателем совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) была глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко”.
Не знаю, обратили ли вы внимание на такую фразу – “группа ICU уже имеет успешный опыт реализации активов на аукционах с баланса банка “Форум”, а также банка “Финансы и кредит”, – но, поверьте, она о многом говорит.
Общеизвестно, что ликвидация двух крупных банков – “Форум” и “Финансы и кредит” – вызывает большие сомнения специалистов. Не спорю, что и в том, и в другом банке были проблемы, аналогичные тем, с которыми сталкиваются и другие финучреждения, в том числе живые-здоровые до сих пор. Лично я почему-то больше доверяю версии, что “убийство” вышеупомянутых банков вызвано не столько их неспособностью выполнить формальные требования НБУ, сколько, как уже неоднократно писали, желанием власти наказать собственников – «регионала» Вадима Новинского и «бютовца» Константина Жеваго. Причем спонсор Тимошенко – Жеваго – пока “молчит в тряпочку”, видимо, чтобы не было хуже. А Новинский еще в 2014 году опубликовал открытое письмо к вкладчикам, назвав государство виновным в крахе банка.
На тот момент НБУ еще возглавлял нынешний первый вице-премьер Степан Кубив. Но “Финансы и кредит”, а также все остальные банки, чьи активы сейчас продает ICU, “грохнула” уже Валерия Гонтарева.
Когда процесс уничтожения банков был поставлен на поток, между ФГВФЛ и НБУ возник конфликт из-за денег. И это неудивительно: за 11 лет работы Фонда, до 2012 года, он компенсировал вкладчикам всего 4 млрд. грн. В то время как в одном лишь 2016 году – 87 млрд. грн. (!!!).
Как мы уже писали, на сегодня ФГВФЛ – это монстр, не имеющий аналогов в финансовой системе. Перефразируя Некрасова, “Нацбанк, слышишь, рубит, а Фонд продает”. Вы только представьте: в течение 2014-2017 годов с рынка выведено 90 банков, включая и очень крупные. Все их имущество перешло в распоряжение ликвидаторов ФГВФЛ. Недавно Фонд гарантирования выставил на продажу легендарный недострой – ТРЦ "Республика" на Окружной (один из активов олигарха Фирташа). И таких объектов (пусть поменьше, но также ценных) – тысячи.
О, эти волшебные Каймановые острова! Место обитания выручки от продажи еще оставшихся ценных активов уничтоженных банков! Интересно, а наша доблестная армия что-то получит с этих выведенных капиталов на борьбу с агрессором? А полиция? У нее уже “Приусы” заканчиваются. Про пенсии, медицину и образование я просто стесняюсь спросить
И дальше, пардон, еще немного цитат из наших публикаций:
“Большие деньги всегда вызывают громкие конфликты. Прибыльное дело “расчленения” убиенных банков оказалось не исключением. Именно благодаря публичному выяснению отношений между руководством НБУ и ФГВФЛ было официально признано, что вокруг продажи имущества ликвидированных банков творятся коррупционные чудеса.
В конце прошлого года директор ФГВФЛ Константин Ворушилин обвинил Валерию Гонтареву в том, что Нацбанк отдает им обанкротившиеся банки после предварительной “очистки” от ценных активов. В ответ НБУ выпустил письмо за подписью зампреда Якова Смолия (ныне исполняющий обязанности главы НБУ), в котором прямо указал Фонду на “случаи непрозрачного проведения торгов” и другие махинации. Письмо Смолия стало первым публичным обвинением ФГВФЛ в коррумпированности ликвидаторов и временных администраторов...”.
Но, милые бранятся – только тешатся. Большие деньги и поссорили, и помирили две “бригады могильщиков” банковской системы. Уже весной мы писали, что ФГВФЛ выпустил из своих “когтей” часть добычи и стал делиться с фирмой Гонтаревой правом продавать акции с балансов ликвидируемых банков. Как сообщали СМИ, “ICU планирует привлечь $200 млн. в собственный фонд управления проблемными (!) активами. Об этом сообщил управляющий директор Макар Пасенюк”.
И дальше абсолютно великолепный монолог, особенно финальные слова: “Мы хотим привлечь средства в фонд, который будет заниматься distressed (проблемными) активами. Называться он будет Ukraine Recovery Fund. В стране сейчас много distressed активов... Идея этого фонда в том, что если Фонд гарантирования будет продолжать продавать активы, то наверняка найдутся заемщики, которые будут заинтересованы в том, чтобы снизить долговую нагрузку, провести возможную рекапитализацию. Вся идея сводится к тому, что мы будем покупать долги и работать с заемщиками относительно реструктуризации задолженности... Пасенюк уточнил, что компания будет рассматривать для покупки проблемные активы не только в Фонде гарантирования вкладов, но и у существующих украинских и иностранных банков... Совладелец ICU сообщил, что фонд уже учрежден на Каймановых островах со сроком на 7 лет”.
О, эти волшебные Каймановые острова! Место обитания выручки от продажи еще оставшихся ценных активов уничтоженных банков! Интересно, а наша доблестная армия что-то получит с этих выведенных капиталов на борьбу с агрессором? А полиция? У нее уже “Приусы” заканчиваются. Про пенсии, медицину и образование я просто стесняюсь спросить. Неудобно дергать уважаемых людей по таким мелочам. Особенно, когда они деньги считают.
Опять же пардон, но не могу избежать еще одной цитаты из нашей предыдущей публикации с красноречивым заголовком: “Гонтарева, операция “Б” и “мясная лавка при морге”: “Все-таки это так “мило”: убить половину банковского сектора и “сесть” на продажу его активов, на взаимозачеты, на сделки с “проблемным капиталом”. Это, пардон за цинизм, как если бы при морге открыли мясную лавку”.
По словам Стельмаха, представители МВФ говорили ему, что Фонд не давал таких рекомендаций. "Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести квазиденежную реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений", – подытожил Стельмах
Причем, как я понимаю, это уже не мясная лавка, а целый многопрофильный мясокомбинат. Известно, что не так давно уже помирившиеся Фонд гарантирования вкладов и Нацбанк с радостью объявили, что все попытки выгодно продать залоги обанкротившихся банков по кредитам рефинансирования НБУ на аукционных торгах в США провалились.
Поэтому они отказываются от услуг американских торговых площадок FFN и DebtX, которые были привлечены по требованию МВФ, и переходят ко запасному плану: продавать все это в Украине, на Prozorro и крайне недорого. По принципу голландского аукциона: цена в конце торгов не повышается, а снижается, и кто меньше всех предложил, тот и купит.
Ну, разве это не логичное завершение банкопада в стране? Банкопада, который внезапно вынырнувший из многолетнего молчания “отец-наставник” Виктора Ющенко – бывший глава НБУ Владимир Стельмах, к удивлению многих, прямо назвал умышленным уничтожением экономики страны.
Не знаю, что за муха укусила Владимира Семеновича (а, может, и не муха укусила, а сорока на хвосте принесла ценную информацию), но он наехал на Гонтареву в несвойственной ему резкой манере.
Экс-глава Нацбанка заявил в интервью Finbalance, что с 2014 года НБУ под руководством Валерии Гонтаревой проводил чрезвычайно жесткую политику, изъяв из экономического оборота более 700 млрд. грн. Это привело к уничтожению банков и экономики.
По словам Стельмаха, представители МВФ говорили ему, что Фонд не давал таких рекомендаций. "Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести квазиденежную реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений", – подытожил Стельмах.
Допускаю, что секрет откровенности Стельмаха в том, что не так давно он занимал пост главы набсовета "Приватбанка", а явные успехи бывших владельцев этого финучреждения на полях судебных сражений с НБУ вызывают серьезное напряжение в окружении Гонтаревой.
Любопытно, что незадолго до появления интервью Стельмаха блогер Назар Приходьков опубликовал слух, что дом Гонтаревой в элитном поселке Гореничи в 25 км от Киева выставлен на продажу.
Ранее писали, что этот особняк муж Гонтаревой купил в 2016 году за 12,5 млн. грн. В доме 4 спальни, каминный зал, гостиная, кабинет, комната отдыха, сауна и три санузла. В отделке использовано дерево редких и дорогих пород, а также молодой мрамор.
Террасы по периметру фасада являются смотровыми площадками, с которых открывается вид на главное украшение двора – японский сад с каскадом водопадов, редкими растениями (бамбук, сакура, магнолия) и бассейн. Впрочем, на Каймановых островах с бамбуком и водопадами проблем тоже быть не должно. Главное, успеть туда добежать...