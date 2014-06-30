Еще раз о Гонтаревой и «мясной лавке при морге»

Меня так умиляет происходящее в нашей стране, что я даже не знаю, как это пересказать в рамках литературной лексики. Ну, вот коротко: компания ICU, из которой Валерия Гонтарева пришла в Нацбанк, начала, по поручению Фонда гарантирования вкладов физлиц, продавать активы банков, закрытых Гонтаревой. При этом ФГВФЛ еще недавно жаловался, что НБУ отдает ему обанкротившиеся банки, уже «очищенные» от всего ценного. А тут еще и американские биржи «не сумели» продать залоги банков-покойников. Самим придется потрошить «остатки сладки».



Итак, читаем новость: “Группа ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц начинает реализацию активов одиннадцати эмитентов с балансов пяти ликвидируемых банков.



К упомянутым банкам относятся "Банк Форум", "КБ "Хрещатик", "КБ "Инвестбанк", "Старокиевский Банк" и "Дельта Банк". Активы будут выставлены на продажу на двух биржевых площадках: Украинской бирже и ПФТС.



Среди интересного, на Украинской бирже будут продаваться ценные бумаги "Автомобильной компании "Богдан Моторс", "Укртелекома", "Лугансктепловоза", "ДТЭК Западэнерго", "Донбассэнерго".



Первые аукционы будут проходить с 28 по 30 ноября. В состав лотов включены акции, облигации и инвестиционные сертификаты различных компаний на общую сумму более 3 млрд. грн.



Сообщается, что группа ICU уже имеет успешный опыт реализации активов на аукционах с баланса банка “Форум”, а также банка “Финансы и кредит”.



Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".



Как известно, с декабря 2007 года по июнь 2014 года председателем совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) была глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко”

О, эти волшебные Каймановые острова! Место обитания выручки от продажи еще оставшихся ценных активов уничтоженных банков! Интересно, а наша доблестная армия что-то получит с этих выведенных капиталов на борьбу с агрессором? А полиция? У нее уже “Приусы” заканчиваются. Про пенсии, медицину и образование я просто стесняюсь спросить

По словам Стельмаха, представители МВФ говорили ему, что Фонд не давал таких рекомендаций. "Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести квазиденежную реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений", – подытожил Стельмах