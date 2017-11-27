Украинской делегации будет нечего делать в ПАСЕ, если туда вернется РФ – Арьев

В случае возвращения делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения резолюций украинской делегации делать там больше нечего, считает глава постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев.



"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд открыто выступил за возвращение России в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это произойдет, то, по моему мнению, украинской делегации там больше нечего делать, потому что с этого момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения", - написал В.Арьев на своей странице в Фейсбуке.

