Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены. Официальное сообщение о помолвке распространила пресс-служба королевской семьи.



Свадьба, говорится в сообщении, запланирована на весну 2018 года. До свадьбы пара будет жить на территории Кенсингтонского дворца.



Помолвка, сообщила пресс-служба, была заключена ранее в ноябре.



О помолвке с Меган Маркл принц Гарри уведомил королеву Елизавету II и «других близких членов королевской семьи». Принц, как подчеркивается, также заручился согласием и получил благословение на брак от родителей Маркл.



В июне 2017 года пресс-служба британской королевской семьи официально объявила, что принц Гарри и Меган Маркл встречаются. Принц Гарри в заявлении призвал СМИ «прекратить преследование» Маркл и ее семьи.



Наиболее известной ролью Меган Маркл является Рэйчел Зейн в фильме «Форс-мажоры».



Маркл в 2011–2013 годах была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном.

