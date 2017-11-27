Шумилов: Касьянов не бизнесмен, а аферист, коррумпированный недо-губернатор

С 21 ноября в селе Нива Трудовая на Днепропетровщине начался настоящий блокбастер – сюда въехали несколько автобусов вооруженных автоматами людей. Конфликт разгорелся вокруг местного свиноводческого хозяйства. Один их его владельцев, одиозный бизнесмен Сергей Касьянов (проходит подозреваемым в делах о финансовых [...]

С 21 ноября в селе Нива Трудовая на Днепропетровщине начался настоящий блокбастер – сюда въехали несколько автобусов вооруженных автоматами людей. Конфликт разгорелся вокруг местного свиноводческого хозяйства. Один их его владельцев, одиозный бизнесмен Сергей Касьянов (проходит подозреваемым в делах о финансовых аферах, и о заказном убийстве) заявляет о попытке рейдерского захвата своего предприятия. Судебные исполнители, которые приехали в село, и совладельцы фирмы ООО «Рантье» говорят другое: Касьянов в очередной раз набрал огромные кредиты у европейских банков и просрочил выплаты. О подробностях скандала говорится в интервью с бизнес-компаньоном Касьянова – Андреем Шумиловым , опубликованным интернет-изданием «Новости Украины – From-UA».

По словам собеседника издания, ООО «Рантье», вокруг которого разгорелся скандал, создано в 2011 году, мы создали. «Тогда я не знал, что Касьянов со своим родственником, ныне фсб-шным агентом Александром Шепелевым будут организовывать заказные убийства. Не знал я и того, сколько Касьянов через предприятия своего холдинга «KSG Agro» наодалживал денег, и даже умудрился «кинуть» государственный банк. По тогдашнему курсу – на 5 с лишним миллиона долларов», говорит Сергей Шумилов.

Всего, по словам бизнесмена, Касьянов получил именно под OOO «Рантье» более 14,5 миллионов евро зарубежных кредитных средств. «Но самое страшное – это не кредиты. Если бы полученные средства таки были вложены в производство, потрачены с умом, мы бы выкарабкались. Я до определенного момента доверял Касьянову и его менеджменту и даже не представлял себе масштаб воровства на предприятии. Потом просто ужаснулся. Кредиты разворованы, предприятие на грани банкротства, претензий от кредиторов на десятки миллионов».

По состоянию на июль 2017г. претензии по невыполнению обязательств по кредитам предъявили все зарубежные кредиторы, сообщил собеседник издания. «Я понял, что стиль ведения бизнеса у господина Касьянова – это сомнительная авантюра, граничащая с аферой. В душе он не бизнесмен, а аферист, коррумпированный недо-губернатор. Потому что даже удержаться в кресле губернатора Днепропетровщины он не смог из-за своего непрофессионализма и склонности к мошенничеству».