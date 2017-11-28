Кабмин проведет заседание в пятницу

Кабинет министров Украины перенес свое заседание на пятницу, 1 декабря.



Согласно сообщению на сайте Кабинета министров Украины, заседание под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана пройдет 1 декабря и начнется в 10:00.



Ранее планировалось, что заседание пройдет в среду, 29 ноября, и начнется в 13:00. О причине переноса заседания не сообщается. Традиционно заседания Кабмина с участием СМИ проходят по средам.



Как сообщалось, В.Гройсман 27-28 ноября находится с официальным визитом в Грузии.

