«Революционной ситуации в стране нет»

К счастью, не все у нас унылые зрадофилы, постоянно ноющие о «погружении в дерьмо». И схема «Пенсильвания плюс» им не нравится, и взаимное возбуждение дел антикоррупционными органами по подозрению в коррупции не доставляет удовольствия, и даже визит Гройсмана в Грузию не по душе. Володя же очень качественно отжег в Тбилиси, пообещав довести торговый украинско-грузинский баланс до одного миллиарда долларов. Зная Гройсмана, могу с уверенностью утверждать: он доведет кого угодно, в том числе и баланс. Хотя бы одна медиа-сволочь не за деньги, а просто так, от души, выразила восхищение грузинским прорывом премьера.



А все из-за повальной склонности к зрадофилии. И в этот момент появляется заместитель главы СБУ Виктор Кононенко и четко, по-военному рапортует: «Революционной ситуации в стране нет». Сразу почувствовал в Викторе родственную философскую душу. Явно у него глубокое образование. Почитывал, небось, «Экономико-философские рукописи 1848 года» в подлиннике, Гегеля конспектировал, Лениным баловался. Ведь какой классический признак революционной ситуации? «Верхи, с...ка, не могут, низы не хотят». У нас же верхи еще как могут! За каких-то полгода отреформировали все подряд: медицину, пенсионную систему, суды, даже до домашних животных почти добрались. Практически уже и нечем заняться. Знаете, чем вызван резкий рост курса биткоина? Украинские пенсионеры после повышения социальных выплат массово скупают у цыган на Троещине криптовалюту, инвестируя таким образом в будущее. Отпала необходимость вызывать «скорую помощь», этот пережиток советских времен. Любая бабулька в самом глухом селе Сумской области может зайти в «широкополосный Интернет» и пообщаться с внимательным ветеринаром насчет болей в пояснице. Филиппинских хилеров знаете? Тех, которые делают операции без скальпеля, наркоза и медикаментов? У нас то же самое. Голыми руками оперируют под чутким руководством американской волонтерки Ульяны Супрун.



Естественно, возникает вопрос: насколько сильно влияние кремлевских агентов? Предоставим слово эксперту в данной сфере, заместителю министра по вопросам как бы временно оккупированных как бы территорий Украины Георгию Туке. «Агенты Кремля – они повсюду…

Содержание информационных спецопераций РФ четко разоблачила народная депутатка Ирина Фриз (известна также как Сабрина Антифриз). Под ее редакцией, сделанной как бы в здравом уме, вышел объемистый доклад «Российские подрывные информационно-психологические операции в социальных медиа»

Украина превратилась в развитую европейскую демократию со сложным, кланово-сословным устройством. Так называемые «низы» сегодня имеют всех: начиная от правоохранителей и заканчивая антикоррупционерами-волонтерами. Аж пух по всей нации летит. Ну кто, будучи в здравом уме и трезвом рассудке скажет, что «верхи не могут»?Хотят ли чего-либо низы? Судя по всему, еще как хотят. Прежде всего, хотят денег, высокооплачиваемой работы, уверенности в будущем, стабильности, восьмой «айфон», и этот список можно продолжать практически до бесконечности. Абсолютно согласен с таким симпатичным мне философом из СБУ: вообще нет революционной ситуации. Кружевные трусы можно носить? Можно. Никаких проблем. Безвизовый режим действует? На полную мощь. Захотел пожрать круассан в Париже, продал правую почку, слетал, вернулся, и никаких проблем. Но! Если вдруг кое-кто иногда наблюдает какие-то «внутренние потрясения» (категория господина Кононенко), то объяснение может быть только одно – «влияние российских спецслужб». Точка. Естественно, возникает вопрос: насколько сильно влияние кремлевских агентов? Предоставим слово эксперту в данной сфере, заместителю министра по вопросам как бы временно оккупированных как бы территорий Украины Георгию Туке. «Агенты Кремля – они повсюду… Хотите – называйте их агентами влияния, хотите – шпионами, пятой колонной, как угодно… Они присутствуют на всей территории нашего государства (плачет навзрыд, вытирая скупые слезы пятерней со следами давно слезшего маникюра). Их концентрация в Донецкой и Луганской областях не меньше, чем в Верховной Раде и на Закарпатье, они везде: в СМИ, во властных структурах, в правоохранительных органах».Все сходится: при такой концентрации агентуры некоторые «внутренние потрясения» вполне закономерны. Опять же грузины. Несмотря на некоторые успехи в экспорте грузин на историческую Родину с целью увеличения торгового баланса, их количество в Киеве не снижается. Наоборот, они становятся все более наглыми и на следующее воскресенье запланировали вынесение «народного импичмента» законно избранному прямо в первом туре президенту. Но наша спецслужба явно бдит, поэтому «революционной ситуации в стране нет». Саакашвили не Ленин, можно спать спокойно, не просыпаясь в холодном поту от экспансии Путина.Есть, так сказать, основания для бешеного оптимизма. Однако бдительность не помешает. Наша спецслужба уже раскрыла план фальсификации будущих выборов Петра Порошенко в 2019 году. Не знаю, как это им удалось. Наверное, прошло какое-то особо удачное внедрение нашего агента в кремлевское «кубло». Подробности, естественно, не разглашаются. Дело тонкое, одно неверное движение, и вся штукатурка осыплется. Агент передал ценную информацию: дескать, кремлевские хакеры в 2019 году взломают аккаунты Шкиряка, Зоряна и центра Разумкова в «Фейсбуке», в результате чего миллионы избирателей изберут вовсе не того, кого должны. Нечто подобное Кремль уже проделал с США. До сих пор либеральная общественность этой страны отойти от шока не может. Теперь следующая цель – Украина. Европейская, соборная, независимая и так далее. Поскольку план раскрыт, то ничего у них, конечно же, не выйдет. Революционной ситуации в стране нет. Верхи жарят низы как хотят. Планы фальсификации президентских выборов Петра Алексеевича раскрыты. Если выберут не Порошенко, то однозначно – вмешательство кремлевских хакеров. Уверен, что до этого дело не дойдет.Кроме того, содержание информационных спецопераций РФ четко разоблачила народная депутатка Ирина Фриз (известна также как Сабрина Антифриз). Под ее редакцией, сделанной как бы в здравом уме, вышел объемистый доклад «Российские подрывные информационно-психологические операции в социальных медиа». Группа трудолюбивых аналитиков проделала колоссальную работу. Были проанализированы десятки тысяч профилей агентов Кремля в «Фейсбуке», досконально изучены сотни километров срачей в каментах. В ходе анализа эксперты неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны кремлевских ботов из так называемой «Ольгинской фермы». Они требовали «показать си...ки», наотрез отказывались признавать геноцид голодомором, равно как и наоборот. Просто невозможно описать, что эти люди пережили во время исследований. Зато вывод однозначен: «Конечной целью информационных операций РФ является разрушение институций НАТО и ЕС, для чего задействовано сотни тысяч аккаунтов».Поскольку планы Кремля вскрыты, можно не опасаться возникновения в стране «революционной ситуации». СУГС, короче.