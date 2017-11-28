Биологи: дождевые черви способны выжить в марсианской почве

Дождевые черви способны выжить в марсианской почве, обнаружили исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах. Об эксперименте сообщается на сайте университета.



Эксперимент был посвящен выращиванию растений в аналоге марсианской почвы, разработанном в NASA. На одном из этапов эксперимента ученые поселили в горшки с рукколой и другими растениями дождевых червей. Оказалось, что те роют в «марсианской» почве ходы не хуже, чем в земной, успешно перемешивая ее с используемым для удобрения навозом. Более того, они смогли произвести на свет потомство — по окончании эксперимента ученые обнаружили двух новых червей.



Черви важны для плодородия почвы – они поглощают разлагающиеся остатки растений и производят питательные вещества, а их перемещение способствует обогащению почвы кислородом. Использование червей может в будущем облегчить выращивание растений в марсианских колониях, считают исследователи.

