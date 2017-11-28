КНДР может объявить о завершении создания ядерных сил в течение года

КНДР может объявить о завершении работы по созданию своих ядерных сил в течение года. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Чо Мён Гён, передает агентство Yonhap.



"Эксперты считают, что у КНДР уйдет еще два или три года, однако они развивают свои ядерные силы и средства быстрее, чем ожидалось, и мы не исключаем возможности того, что Пхеньян может объявить о завершении работы по созданию своих ядерных сил в течение одного года", - цитирует агентство слова южнокорейского министра



В июле прошлого года КНДР дважды проводила испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября эта страна осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября КНДР объявила о проведении шестого по счету ядерного испытания, ставшего самым мощным. По утверждению Пхеньяна, речь шла об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. При этом США, Япония и Республика Корея регулярно организуют в регионе масштабные военные учения.

