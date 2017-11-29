Макларен разочаровался в России и пообещал ей новые санкции

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен выразил сожаление по поводу позиции государства относительно его работы.



«Иногда у меня появляются сомнения, а они вообще читали мой доклад. Чем Россия дольше продолжает отрицать данные в докладе, тем выше вероятность новых санкций.



Что касается Григория Родченкова, в его ситуации крайне опасно врать. Его детальные показания позволили нам понять всю систему допинга в России.



Я дважды проверял данные Родченкова посредством других свидетелей. Помимо этого, были проведены и научные исследования, тесты ДНК», — цитируета Макларена VG.

