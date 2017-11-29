Разменное милосердие «Большой сделки»?

Это случилось, как гром среди ясного неба. Посол США в Украине Мари Йованович, которая до этого не очень и не часто заботилась о жителях Донбасса и в самопровозглашенных ДНР с ЛНР, и на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей, вдруг напомнила официальному Киеву, что он не должен делить граждан страны на «белых» и «черных». Или на более и менее любимых. И должен немедленно возобновить выплаты пенсий жителям ДНР/ЛНР, всех социальных выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также для тех, кто живет на территории отдельных районов двух конфликтных областей.



Мотивация у посла была такой что ни на есть банальной и понятной, что ею восхитился бы даже лидер Компартии Украины Петр Симоненко, если бы он еще помнил о защите трудящихся: «Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это включает и временно перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной правительству территории. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы».



Но и это еще не все. Мадам Йованович практически макнула украинскую власть в ее же пропагандистские многажды использованные «отходы». В Киеве страшно любят повторять, что они идут на Запад и что это является главным достижением «евромайдана-2014». Вот американский посол и сказала, что любая материальная и финансовая дискриминация бывших и настоящих жителей Донбасса «является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина». Это, как говорится, не в бровь, а в глаз и с последующим жестким, но тоже европейски оправданным пинком в пах и в район простаты. Толерантно, конечно, как в Европе, но с непривычки и от неожиданности больно и неприятно...



Некоторые в Киеве даже забеспокоились о судьбе Мари. Дескать, может оказаться на сайте «Миротворец», как «ватница» и «колорадка», ибо патриоты-то не дремлют. А как с таким позором жить и любить «нэньку»? Другие стали напирать на то, что Мари – это же, как принято говорить, девочка, женщина, и в ее сердце постучало элементарное милосердие. Особенно когда она узнала подлинный масштаб «великого переселения народов», вызванного проведением АТО, гражданской войной и потерей Крыма. А узнала она из уст постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера, который во время дискуссии «Ключ к мирной повестке дня – в руках внутренне перемещенных лиц Украины» сообщил пренеприятнейшее известие: «1,6 млн. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Украине. Украина – 9-я (девятая!) по количеству внутренне перемещенных лиц страна в мире». По его данным, это больше, чем официально поставленных на учет Министерством социальной политики Украины вынужденных переселенцев из зоны АТО и Крыма (1, 494806 млн. чел.) по состоянию на 27 ноября текущего года. К тому же Украина не только занижает количество пострадавших от войны, но и не имеет комплексной стратегии работы с внутренне перемещенными лицами, которая реализовывалась бы государственными органами.



Йованович практически макнула украинскую власть в ее же пропагандистские многажды использованные «отходы». В Киеве страшно любят повторять, что они идут на Запад и что это является главным достижением «евромайдана-2014». Вот американский посол и сказала, что любая материальная и финансовая дискриминация бывших и настоящих жителей Донбасса «является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина»



Многие утверждают, что не только США могут толкать Украину на Россию в Донбассе, но и Россия может ответить адекватно и фактически похерить «Минск-2», пойдя, например, на объединение ЛНР с ДНР в один новый субъект – прообраз искомой «Новороссии» – и на признание его на госуровне. Силы, призывающие Москву сделать это, внутри России крепнут с каждым днем

Посол Йованович предложила направлять средства для помощи ВПЛ Министерству по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам. Замглавы этого ведомства Георгий Тука немедленно отреагировал: ага, присылайте, оформим, оприходуем, поможем, а то поиздержались на волонтерстве...На самом же деле, на мой непросвещенный взгляд, на ситуацию нужно смотреть шире. Геополитически шире, ибо ситуация в Донбассе уже давно вышла за внутренние рамки Украины и даже за рамки «украинско-российской гибридной войны», как в Киеве представляют конфликт в Донбассе. «Донбасс воюющий» – это уже давно не только карта в геополитической игре между коллективным Западом во главе с США и Россией с ее сателлитами, но и рычаг, на который давят, когда нужно получить тот или иной нужный результат. И не так и важно для кого – для Москвы или Вашингтона. Все зависит от того, кто из геополитических игроков где проиграл, а где победил.В данный момент США со своей западной «антитеррористической коалицией» однозначно проигрывают в Сирии, а значит, и теряют влияние на всем Ближнем Востоке, где обнаружилась новая тройка смотрящих – Россия, Турция и Иран. Сирия практически восстановила свою территориальную целостность, а Москва, Анкара и Тегеран до лучших времен отказались обсуждать вопрос создания курдского государства, любого, то ли единого, то ли в рамках автономий в разных странах (в Ираке курдская автономия – это уже факт, но в Турции, Сирии и Иране – это пока еще лишь проблема). И Вашингтон немедленно начал понижать акции «победителей» тем, что стал муссировать создание и курдского государства, и некоей «автономии» на севере Сирии. А также опять началась «реанимация» антисирийской оппозиции (читай – по-американски «правильных» недобитков ИГИЛ). Ну, чтобы Сирия «не забывалась», а Турция и Иран «очнулись».А потом США и о России «вспомнили»: вперили свой взор в Донбасс и начали намекать на то, что не оставят этот регион и всю Украину в покое, а продолжат усиливать их как гнойник на юго-восточных рубежах России. Со всеми вытекающими последствиями: новой войной, новыми международными санкциями «за агрессию» и т. д. И инициатива посла Йованович, направленная на заботу о простых людях, – это лишь гуманитарная, милосердная часть этой общей линии. А есть же еще военная составляющая, которую фактически озвучил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. И когда начал сообщать, что его встречи с российским визави Владиславом Сурковым – это «шаг назад», так как не приближают введение в Донбасс миротворческой миссии ООН в Донбасс для установления мира. И когда сказал, что Россия не может претендовать на участие в такой миротворческой миссии. И когда заявил, что лично он не видит препятствий для того, чтобы усилить Украину и дать ей летальное оружие в борьбе с Россией. И когда опять призвал Россию выполнять «Минские соглашения-2» и отдать российско-украинскую границу в Донбассе под контроль Киеву и не мешать ему «восстанавливать территориальную целостность Украины» зачистками мятежных регионов. А общим итогом стали слова президента США Дональда Трампа, который, по словам Волкера, якобы сказал, что «желает увидеть, чтобы Украина вернула свою территорию», добавив, что «это кристально ясно». «Он хочет добиться мира, хочет, чтобы это (конфликт на востоке Украины, – авт.) разрешилось», – сказал Волкер в известном и уже разобранном на цитаты интервью газете Politico.Вот так вот. И, как вы уже, наверное, заметили, немедленно полыхнуло в противоположном конце планеты. Северная Корея, увидев такую «лафу» и усиливающиеся разборки, немедленно запустила новую межконтинентальную ракету Hwasong-15 и заявила, что она (ракета) – самая мощная и может достичь всей территории США. А это реальная угроза Штатам.Не важно, мнимая она или реальная: слишком дорого может обойтись американцам явочная проверка мощности пхеньянских ракет на своей территории. «Я только скажу вам, что мы позаботимся об этом», – немедленно прокомментировал запуск президент Трамп, ранее заявлявший, что США всегда готовы к любым сценариям и ответят «мощно». И в Вашингтоне начали нивелировать северокорейский всплеск, направленный им в бочило. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломатический вариант разрешения ситуации на Корейском полуострове остается, но призвал все мировое сообщество надавить на товарища Ким Чен Ына. Южная Корея немедленно провела военные учения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. И миссия США в ООН сообщила, что Совбез ООН в связи с очередным запуском в КНДР собирается-таки на экстренное заседание. А здесь, как вы понимаете, американцам и японцам вместе с южными корейцами не обойтись без России с ее правом вето. И союзника в лице Китая, которому и на фиг не нужно обострение на своих северных границах...И, как говорится, мир опять зашевелился по закону сохранения геополитического равновесия «если где-то успокоилось, то где-то зашевелилось». И так называемая «Большая сделка», о которой так много говорят оптимисты, уверенные, что сильные мира сего договорятся путем взаимного размена удовлетворенных интересов и зон влияния, вновь напомнила о себе тем, что она еще не согласована и не утверждена. Но аукнуться может в Украине – эскалацией нового конфликта в Донбассе. Ну, чтобы Россия была поуступчивее и подоговороспособнее при разговорах с Ким Чен Ыном в частности и в остальном мире вообще.Война в Донбассе может вспыхнуть с новой силой в любой момент. Потому что есть внутренние и внешние предпосылки:а) воспользовавшись неразберихой и внутривластными разборками в Луганске, украинские войска заняли два села в так называемой нейтральной зоне, на что вполне могут ответить ополченцы ДНР с ЛНР. Они однозначно расценивают это как провокацию со стороны ВСУ и Украины, на которую надо отвечать. И не закончилось бы все новыми «котлами» для ВСУ и новыми жертвами по обе стороны конфликта;б) очень велик соблазн, воспользовавшись «полномасштабной войной», решить внутриукраинские проблемы. Например, сохранения нынешней власти. Под видом мобилизации всех средств и усилий, а также обеспечения единства нации перед общей угрозой легко придавить оппозицию, раз и навсегда разогнать всякие там «Михомайданы» и заткнуть рот всем недовольным. А как же – «нэнька в нэбэзпэци»;в) многие утверждают, что не только США могут толкать Украину на Россию в Донбассе, но и Россия может ответить адекватно и фактически похерить «Минск-2», пойдя, например, на объединение ЛНР с ДНР в один новый субъект – прообраз искомой «Новороссии» – и на признание его на госуровне. Силы, призывающие Москву сделать это, внутри России крепнут с каждым днем. А если Россия, не добившись успеха с миротворческой миссией в Донбассе и послабления американского влияния в Украине, пойдет на признание «Новороссии», то однозначно похоронит и «Минск-2». И политико-дипломатических препятствий для новой войны не останется вовсе;д) Украина сейчас очень ослабила свои позиции в Европе. В ЕС и НАТО ее не берут, страны-соседи вынашивают планы, как бы не просто окончательно нагнуть Киев, но и оторвать от Украины «свои» территории, отобранные у них Иосифом Сталиным в пользу советской еще «нэньки». В таких условиях у многих в Киеве может возобладать соблазн опять доказать свою нужность Западу исключительно войной, в которой Киев может рассчитывать только на США. Мол, те и сами дадут, и своих союзников по НАТО и ЕС нагнут, чтобы те тоже что-то дали. Это очень скользкий и опасный расчет: войну можно замутить, а вот помощь достаточную не получить. А Россия в свою очередь может не поскупиться в помощи ДНР с ЛНР...