Особенности национального Нового года

Приближение Нового года аж никак в Киеве не чувствуется. Даже «черная пятница», совпавшая с днем голодомора, не привнесла праздничного настроения. Возможно, все дело в курсе партии и правительства на католическое Рождество, которое должно заменить гибридный НГ. Его же придумал Путин для того, чтобы оскорбительно подчеркнуть вторичность и зависимость Украины. Не спрашивайте как, но ведь от «москалей» ничего хорошего ожидать не приходится. Однако и к католическому Рождеству особо никто не готовится. В чем дело?



Думаю, все дело в непрерывной череде чисто местных «праздников», связанных с «революцией достоинства». Специфика празднования заключается в том, что надо постоянно скорбеть, поминать, зажигать красивые лампадки и возлагать цветы. Примерно в такой последовательности. Веселые телевизионные программы, спецпроекты и прочие издевательства над «священной памятью героев» должны, по всей видимости, отмереть. Лучшие умы института Национальной памяти имени Альцгеймера под руководством невыездного Вятровича день и ночь бьются над проблемой патриотического празднования Нового года. Точнее, Рождества. Или дня Святого Николая? Короче, запутался. И немудрено. Все, с…ка, непросто.



Помните, с чего начался евромайдан? Нет, не с поста Мустафы Найема, который оказался к тому же подлецом, примкнувшим к секте грузин-протестантов, дислоцирующихся в палаточном таборе возле Рады. Пока там сгорела только одна палатка. Но это так, к слову. Майдан начался, повторюсь, не с афганского таджика и с запрещенных кружевных трусов, а с установки «кровавой елки» на майдане. Недостроенная елочная конструкция, украшенная порванным баннером с фейсом Тимошенко, стала одним из символов «восставшей гидности». Понятное дело, что никто и никогда, будучи в здравом уме, не установит елку на центральной площади Киева. Придут ультрас и спалят деревце. Возможно, с Дедом Морозом, если он появится. Снегурочку изнасилуют. Или же сдадут в СБУ как агента ГРУ. Все очень непросто.



Пока еще можно украшать Михайловскую площадь. В прошлом году там стояла елка и деревянные киоски с бухлом и чебуреками. Волонтеры, патриоты и ветераны АТО возмущались, что рядом со «стелой Небесной сотни» праздные горожане нажираются и ведут себя отнюдь не как на поминках. Поэтому стремно елку ставить и на Михайловской

Очень важно, чтобы у нации сформировался свой, отличный от гибридной России, стиль встречи НГ. Надо отказаться от многонедельного празднования, перестать валяться у телевизора и доедать остатки новогоднего стола. Скромно налить стопку. Помянуть героев Небесной сотни. Потом выпить за Национальную гвардию. Помянуть «киборгов». Закусить спаржей. Съесть мандаринку. Прослушать речь президента. Прослезиться

Уже практически перевелись отчаянные предприниматели и бизнесмены, которые рискуют арендовать площади под магазины и бутики в местах, «обильно политых кровью патриотов, восставших против не менее кровавого тирана». Таких мест очень много. Был мебельный магазинчик, где барыжили итальянскими деревянными поделками. Очень дорогими. Во время майдана известный мастер граффити с творческим псевдонимом «Sociopat» изобразил на здании магазина «триптих революции». Тарас Шевченко в каске, Леся Украинка в балаклаве и кто-то там еще. Не важно. Короче, владелец стер эту х…ню, а потом пришли патриоты и разгромили магазин. Такие дела. Поэтому в центре по умолчанию нельзя веселиться на НГ. И елочки ставить опасно.Пока еще можно украшать Михайловскую площадь. В прошлом году там стояла елка и деревянные киоски с бухлом и чебуреками. Волонтеры, патриоты и ветераны АТО возмущались, что рядом со «стелой Небесной сотни» праздные горожане нажираются и ведут себя отнюдь не как на поминках. Поэтому стремно елку ставить и на Михайловской.Следующей особенностью национального Нового года является тотальный запрет на проявления «совка». Под «совком» понимается салат оливье (его придумал Путин для навязывания «духовных скреп» двум враждующим, не братским народам), «Ирония судьбы, или С легким паром» (лента пропагандирует культ алкоголизма и неуважения к памяти героев АТО), а также «Голубой огонек». Новогодний «Голубой огонек» по официальной версии является шабашем певцов-сепаратистов, которым запрещен въезд на территорию нации. На протяжении трех последних лет в патриотической среде активно разгорался срач по поводу попыток «Интера» давать ночью нарезки из праздничного «Голубого огонька». Обычно все заканчивалось попытками поджога офиса телеканала. Вряд ли кто рискнет повторить попытку с «огоньком» в ночь с 31 декабря на 1 января.Национальная замена путинскому «огоньку» на этот раз должна быть особо расово правильной, чтобы не резать уже сверстанную программу в последний момент. Как это было в прошлом году. Очень важен подбор певцов и ведущих. Лучше всего утвердить его в СБУ, а то мало ли что…Джамала, Вакарчук, кто там еще… Ах да, Вакарчук готовится в президенты и завязал с творчеством. Остается только Джамала. Крымскотатарская исполнительница украинских песен. Доля украинского языка на всех каналах в новогоднюю ночь должна быть доведена минимум до 146 процентов. За этим будут следить с хронометром в руках. Никаких шуточек в духе раннего или позднего «совка». Ведущие должны быть в шароварах. Это обязательно. Как и венки на головах у особей женского пола. Вышиванки на всех по умолчанию.Все понимают, что надо дать достойный ответ путинской информационной агрессии, поэтому новогодняя программа передач должна быть идеологически выдержанной.Почему НГ в Украине имеет ярко выраженное идеологическое значение? Потому что именно в эту ночь Путин предпринимает попытку поработить нацию с помощью своего обращения. Надо давать достойный и адекватный ответ. Президент и гарант нации блестяще с этим справляется. То он соберет инвалидов и поздравит нацию с календарным праздником (ничего особенного, просто год меняется), то всей семьей устроит веселую возню в стиле раннего Гоголя на хуторе. Просто оборжаться. Не знаю, что они придумают на этот раз.Очень важно, чтобы у нации сформировался свой, отличный от гибридной России, стиль встречи НГ. Надо отказаться от многонедельного празднования, перестать валяться у телевизора и доедать остатки новогоднего стола. Скромно налить стопку. Помянуть героев Небесной сотни. Потом выпить за Национальную гвардию. Помянуть «киборгов». Закусить спаржей. Съесть мандаринку. Прослушать речь президента. Прослезиться. Зажечь свечку в память о жертвах голодомора. Посмотреть печальный концерт расово правильных исполнителей. Перед каждым номером пресс-секретарь СБУ Гитлянская должна зачитывать разрешение на исполнение того или иного произведения. Прослезиться. И немедленно лечь спать. Ну ведь весело же?!