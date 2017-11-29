Ильенко прокомментировал возможный запрет сериала «Сваты»

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко прокомментировал сообщения о возможном запрете сериала «Сваты» на территории страны. Его слова передает портал «Гордон».



«Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". Пока что никаких решений по данному поводу Министерство культуры не принимало. На сегодняшний день правовых оснований для запрета сериала "Сваты" нет», — сказал Ильенко.



Он добавил, что студия «Квартал 95», занимавшаяся производством шоу, сознательно пошла на риск. «Это не искусство, не культура — это бизнес. И почему-то только одна студия на четвертом году войны продолжает снимать в своих фильмах актера, который перешел все границы в заявлениях в адрес нашей страны. В студии "Квартал 95" понимали, что есть вероятность запрета на показ их продукции», — отметил он.



По мнению главы Госкино, запрет российской продукции стимулирует создание украинских шоу. «На сегодняшний день для показа в Украине запрещено более 630 фильмов и сериалов. Они не только российские», — добавил Ильенко.



Ранее в ноябре стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову сроком на три года. Он сыграл в «Сватах» одну из ролей.

