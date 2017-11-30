В Кремле отметили близость подходов РФ и КНР к принципиальным международным проблемам

У России и Китая близкие или совпадающие подходы к принципиальным международным вопросам, включая ситуацию на Корейском полуострове и на Украине. Это отмечается в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.



"Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке, иранскую ядерную программу, совпадают или близки", - говорится в материалах пресс-службы Кремля.



В документе подчеркнуто, что на этой основе поддерживается тесное взаимодействие двух стран в международных делах.

