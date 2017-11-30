В Украине сегодня ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололед

В четверг, 30 ноября, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.



"Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях дождь, в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки, на остальной территории - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром на большей части территории страны гололед, на дорогах гололедица, местами туман", - говорится в сообщении.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с. Температура 2-7° тепла, в южной части кое-где 9-13°.



В Киевской области в четверг пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром гололед, на дорогах гололедица, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.



Температура в Киевской области области 2-7° тепла, в Киеве 2-4°.

