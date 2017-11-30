Китай представил лазерную пушку

Китайская компания GuoRong представила одноименную систему ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов.







Комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку. Данные элементы на представленном компании видео размещены на двух небольших грузовиках.



Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, лазерная установка действует на расстоянии около 600 метров. Изделие планируется использовать, в частности, в аэропортах.

