Зеленский заявил о закрытии сериала "Сваты"

Студия "Квартал 95" заявила, что прекращает работу над сериалом "Сваты", который накануне был запрещен к показу в Украине.



"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – цитирует Зеленского "РИА Новости Украина".



Также он опубликовал видеокомментарий по этому поводу в соцсети.



Сериал "Сваты" запретили к показу в Украине 29 ноября. Как писали "Вести", запрет связан с тем, что исполнитель главной роли в сериале Федор Добронравов попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.



На минувшей неделе Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года. После этого в Госкино заговорили о возможном запрете к показу сериала "Сваты" с участием актера за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. После этого Владимир Зеленский резко высказался в адрес СБУ.



Летом сообщалось, что планируются съемки седьмого сезона "Сватов, в котором планировалось 16 серий.

