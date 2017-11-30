Украина получит почти 700 млн долларов помощи от ООН

Украина уже может похвастаться определенными достижениями на ниве реформ. В то же время, новая программа по ОНН предоставит новые возможности для дальнейшего реформирования страны. Об этом заявил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на церемонии подписания Рамочной программы партнерства между Правительством Украины и ООН на 2018-2022 годы, которая состоялась сегодня в КМУ, передает корреспондент УНН.



"Благодаря поддержке международных организаций, Верховная Рада Украины приняла 144 реформаторских закона, Правительство провело пенсионную, медицинскую и образовательные реформы. Новая программа - это новые возможности, новые социальные и экономические свободы для Украины", - отметил вице-премьер.



Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер обратил внимание на то, что Рамочная программа разработана в соответствии с стратегическими документами Правительства Украины.



"700 млн долларов помощи на следующие 5 лет пойдут на устойчивое развитие, создание рабочих мест, охрану окружающей среды, предоставления социальных услуг", - уточнил он.



Отметим, Рамочная программа с ожидаемым бюджетом в размере 675 млн долл. определяет основу стратегического планирования и деятельности системы ООН в Украине на следующие пять лет в соответствии с четырьмя главными направлениями партнерства:



• Устойчивый экономический рост, окружающей среды и занятость.



• Равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защиты.



• Демократическое управление, верховенство права и общественное участие.



• Безопасность граждан, социальное единство и восстановление с особым акцентом на Востоке.



Стратегическая программа определяет общее обязательство по поддержке процесса реформ, достижения международных стандартов, целей устойчивого развития и повестки дня устойчивого развития до 2030 года, выполнение Украиной условий международных конвенций, протоколов и норм и документов в области прав человека.

