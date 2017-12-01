WP: Трамп не против приостановки работы правительства

Президент США Дональд Трамп говорил своим советникам и доверенным лицам, что получит политические выгоды от временного прекращения деятельности американского правительства, которое может произойти, если Конгресс до 8 декабря не примет проект бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября). Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в близком кругу главы государства.



По их сведениям, президент обсуждал с несколькими советниками последствия возможного временного прекращения деятельности правительства. Он полагает, что извлечет из этого выгоду и говорил, что будет обвинять находящихся в оппозиции демократов, если правительство остановит свою работу. Президент также планирует проявлять жесткость в вопросах иммиграции и предоставления средств на возведение стены на границе с Мексикой в предстоящей борьбе в Конгрессе за проект бюджета.



Во вторник Трамп написал в Twitter, что не верит в возможность заключения с демократами договоренности о бюджете на следующий год. "Проблема заключается в том, что они хотят, чтобы нелегальные иммигранты бесконтрольно наводняли нашу страну; занимают слабые позиции в борьбе с преступностью и хотят существенно поднять налоги. Я не вижу [возможности для] договоренностей!" - отметил он.

