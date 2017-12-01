Создана заплатка для восстановления сердца после инфаркта

Специалисты из Университете Дьюка разработали искусственную сердечную мышцу для устранения повреждений у людей, перенесших сердечный приступ. Как известно, после инфаркта на сердце образуется рубец. В результате участок сердца перестает правильно функционировать, передает The Hindustan Times.



Распространенным последствием сердечного приступа является сердечная недостаточность. Большая заплатка, созданная учеными, позволит ее предотвратить. Клетки для заплатки были получены из человеческих плюрипотентных стволовых клеток. По словам ученых, по своим электрическим, механическим и структурным свойствам заплатка схожа с сердцем взрослого человека. Ткань заплатки созревает до взрослого состояния всего за 5 недель.



Кстати, однократное введение небольших доз белка IGF1 (инсулиноподобного фактора роста 1) способствует укреплению сердечной мышцы людей, перенесших обширный инфаркт. Это показало исследование, проведенное в Ирландии. В нем приняли участие 47 человек. Некоторые пациенты получали разные низкие дозы IGF-1, а остальные - плацебо. На обследовании, которое проводилось спустя два месяца, исследователи обнаружили: у участников, получавших более высокие дозы белка, сердечная мышца восстановилась лучше.

