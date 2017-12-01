На Донбасс отправили восемь фур гумпомощи от ООН

На временно неподконтрольные территории Украины отправились восемь автомобилей с грузом гуманитарного назначения. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.



Груз от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев проследовал через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое.



Отмечается, что это товары медицинского назначения, гигиенические и продуктовые наборы. Также доставили мебель общим весом почти 78 тонн.

