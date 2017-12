Премию за худшее описание сцены секса в литературе дали за «бильярдную» метафору

Антипремию за худшее описание секса в литературе 2017 года получил американский романист Кристофер Боллен. Об этом сообщает The Guardian.



Жюри присудило награду за книгу The Destroyers с формулировкой «за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в итоге привело к путанице». Отмечалось, что после прочтения одного из пассажей судьи не могли понять, сколько яичек было у героя.



«Она закрывает свою грудь купальником. Все остальное остается очаровательно открытым. Кожа на ее руках и плечах разных оттенков загара, как водные разводы в ванне. Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, и я смотрю вниз на бильярдый треугольник, который представляют собой мой пенис и мои яички», — цитируют судьи смутивший их отрывок.



В 2016 году премию за худшее описание секса в художественной литературе присудили итальянскому писателю Эрри Де Луке за роман «Один день до счастья» (The Day Before Happiness).