Синоптики прогнозируют сырую погоду в выходные дни

В ближайшие сутки, 2 декабря, погоду большей части территории Украины будут определять атмосферные фронты, юго-восточной половины - теплая, северо-западной - прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях, днем и на Закарпатье, Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на остальной территории - без существенных осадков.



Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на протяжении суток 0 от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; на юге страны ночью 5-10°, днем 9-14°, в Крыму 15-20°.



Ветер на Правобережье северный, на Левобережье - юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве - дождь и мокрый снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,1 градусов тепла в 1961 году, а самая низкая - ночью на отметке 21,5 градусов мороза в 1998 году.



В воскресенье, 3 декабря, в Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей пройдет дождь, ночью в северных областях небольшой мокрый снег с дожем, днем в западных областях мокрый снег, в Карпатах сильные осадки; на остальной территории - без существенных осадков.



Ветер на Правобережье северо-восточный, северный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура воздуха в северных и западных областях ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на юге до 12°.



В Киеве ночью - небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0° .

