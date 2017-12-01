Порошенко заверяет в выполнении текущей программы EFF с МВФ

Президент Петр Порошено заверяет в дальнейшем выполнении властями Украины программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). "Шестая программа сотрудничества c МВФ и первая в истории наших 20-летних отношений, которая последовательно выполняется украинскими властями. Отмечаю, что и далее будет выполняться", - сказал он во время встречи бизнеса и власти в пятницу в Киеве.



Глава государства при этом подчеркнул наличие единства относительно необходимости такого сотрудничества среди всех органов власти.



"Хочу четко отметить, что и я, и правительство, и парламент настроены на продолжение сотрудничества с МВФ", - сказал он.



Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,57 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,63 млрд).



По данным МВФ, это уже девятая программа сотрудничества Украины с Фондом. Первая программа stand-by была открыта в апреле 1995 года. Украине удалось полностью выполнить только одну программу, и еще три были завершены с изменениями.



В рамках действующей программы Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.



После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.



К настоящему времени МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF, который открывает путь для получения пятого транша.



Фонд все еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе.



Кроме того, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украине необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.



В свою очередь, замглавы Национального банка Украины Олег Чурий на прошлой неделе заявил о крайне важном для Украины продолжении сотрудничества с МВФ, и не только в рамках действующий программы, но и новой программы, поскольку это - залог проведения в стране реформ, финансовой и макроэкономической стабильности.

