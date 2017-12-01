Порошенко анонсировал публичное обсуждение проекта закона о налоге на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал публичное обсуждение проекта закона, согласно которому существующий налог на прибыль должен быть заменен налогом на выведенный капитал.



"Потери первого года внедрения налога, а я думаю, что нам следует ориентироваться на 1 января 2019 года, составят, по разным оценкам, от 20 млрд грн до 23 млрд грн в год", - - сказал он в ходе общей встречи с бизнесом в Киеве в пятницу.



Он также отметил, что налогообложение части прибыли, которая не направляется на расширение производства, создание простого в администрировании налога – это не только позиция стимулирования инвестиций, но и антикоррупционная мера.



"Есть ли риски сокращения поступлений в государственный бюджет? Есть, и мы их четко понимаем. И должны предусмотреть их компенсаторы, чтобы не пострадал бюджет", - сказал он в ходе общей встречи с бизнесом в Киеве в пятницу.



П.Порошенко также отметил, что готов к "непростым дискуссиям" в Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палате относительно такого нововведения.



"Это мощная инъекция, чтобы стимулировать экономический рост", - добавил он.

