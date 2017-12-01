Украина не получит от ЕС транш в размере 600 млн евро

Европейская комиссия не выделит Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом в пятницу, 1 декабря, говорится в сообщении Еврокомиссии.



В ЕК отметили, что Украина выполнила ряд обязательств, чтобы получить третий и четвертый транш, однако не все меры были приняты во внимание.



"Четыре меры, связанные с третьим и окончательным траншами, в настоящее время остаются невыясненными. На этом фоне Комиссия не в состоянии выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить темпы реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые не были выполнены в рамках текущей программы, при поддержке всех заинтересованных сторон", – говорится в сообщении.



В то же время в ЕС не исключают возможность выработки новой аналогичной программы поддержки.

