ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ

Генпрокуратура сообщила о подозрении тайному агенту НАБУ Сергею Титенкову



Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.



В ведомстве рассказали, что мужчине сообщили о подозрении еще 30 ноября 2017 года. Ему инкриминируют предложение взятки, а также провокации взятки.



Отметим, что именно этого мужчину 29 ноября задержали тогда, когда он якобы пытался дать взятку первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.



Тем временем в НАБУ отрицают, что предлагали взятку Пимаховой. Там говорят, что проводили спецоперацию, чтобы обнаружить преступников в Государственной миграционной службе. Зато, по словам представителей Бюро, СБУ и ГПУ устроили диверсию против НАБУ и САП. В частности, СБУ якобы прослушивала детективов НАБУ, а также готовит ряд задержаний представителей НАБУ и САП.

