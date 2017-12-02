Объем иностранных инвестиций в Украину сократился

Объем иностранных капитальных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2017 года составил 4 млрд 790,4 млн гривен, что в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Государственная служба статистики (Госстат). При этом инвестиции из госбюджета в январе-сентябре 2017 года выросли в 2,4 раза – до 5 млрд 271,6 млн грн, из местных бюджетов – выросли в 1,8 раза, до 17 млрд 420,9 млн грн. Объем средств населения на строительство жилья увеличился на 11% и составил 21 млрд 951,7 млн грн.



Общий объем капитальных инвестиций за январь-сентябрь 2017 года составил 259 млрд 545 млн грн, что на 26,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Весомую долю капинвестиций (96,4% общего объема) освоено в материальные активы, из которых в здания и сооружения – 42,7% всех инвестиций, в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства – 36,6%. В нематериальные активы вложено 3,6% общего объема капитальных инвестиций.

