ДНР готова оказать гумпомощь жителям захваченных ВСУ поселков

Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова помочь жителям захваченных украинскими силовиками поселков под Горловкой углем и продуктами, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



В среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что Киев сорвал инспекцию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), ООН и СММ ОБСЕ в захваченные силовиками поселки в Донбассе. В свою очередь Киев обвинил ополченцев в срыве визита представителей миссий ОБСЕ и ООН. В СММ ОБСЕ в четверг заявили, что так и не смогли попасть в один из захваченных поселков, поскольку ВСУ не провели разминирование дороги. В ДНР заявили, что Киев препятствует визиту представителей международных организаций, чтобы скрыть гуманитарную катастрофу в Гладосове и Травневом.



"Для стабилизации гуманитарной обстановки в пострадавших от военных действий ВСУ населенных пунктах Гладосово и Травневое руководством республики выделена бесплатная помощь ее жителям", — сказал Басурин журналистам в субботу.



По его словам, для жителей Гладосова и Травневого будут предоставлены уголь и продукты. Получить гуманитарную помощь можно в ближайшем населенном пункте на подконтрольной ДНР территории — в поселке Гольмовский.



"К сожалению, украинские террористы сами не выдают, и не впускают на оккупированные территории никакую гуманитарную помощь от международных организаций, в том числе от ДНР, поэтому мы вынуждены ее раздавать из близлежащего населенного пункта. Надеюсь, что ВСУ не станут препятствовать жителям оккупированных населенных пунктов в получении гуманитарной помощи от ДНР", — добавил Басурин.



Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали минские соглашения.

